Upp till 30 amanuenser i datalogi
2025-09-05
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.
Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på https://www.uu.se/institution/informationsteknologi.
Nu söker vi studenter som vill arbeta som amanuenser i period 2 och 3.
Arbetsuppgifter
Medverkan i undervisningen vid någon/några av nedanstående listade kurser. Med medverkan i undervisning menas exempelvis deltagande vid laborationer och lektioner, rättning av uppgifter, svara på studenternas frågor, och handledning av studentprojekt. Kurser märkta med ENG har engelska som undervisningsspråk. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Vid konkreta frågor som rör en kurs, vänligen kontakta Tjark Weber.
Period 2:
- 1DL231 Algorithms and Data Structures II (ENG)
- 1DL242 Advanced Software Design (ENG)
- 1DL301/1DL305 Database Design I (CS) (ENG)
- 1DL400 Database Design II (ENG)
- 1DL610 Software Testing (ENG)
Period 2-3:
- 1DL201 Program Design and Data Structures (ENG)
Om du inte varit amanuens tidigare inkluderar arbetsuppgifterna också en obligatorisk introduktionsdag.
Kvalifikationskrav
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat, i synnerhet inom området för kursen man kommer att hjälpa till på samt mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter från deltagande i undervisningen på relevanta kurser på högskolenivå är särskilt meriterande. Erfarenhet av relevanta IT-system (Studium) är önskvärt samt god kännedom av Uppsala universitets organisation.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sin erfarenhet i undervisning, språk och kunskap (t.ex., studieintyg). Ansökan ska vidare innehålla vilka kurser som den sökande är intresserad av och en uppskattning av antal timmar som man vill arbeta (per kurs och period, och där antalet timmar ska summera till 30, 45, 60, 90 eller 120). Bifoga även ditt registreringsintyg.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till 2026-02-01 eller 2026-04-05 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 4-24% beroende vilken period/er och hur många timmar du arbetar. Tillträde 2025-10-27 eller 2026-01-05 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Tjark Weber, tjark.weber@it.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2025, UFV-PA 2025/2654.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
