Upgrades söker språklärare i kroatiska
2026-01-20
Vi söker lärare i kroatiska!
Är du en engagerad och inspirerande person med erfarenhet av vuxenundervisning? Har du undervisat i serbiska och är intresserad av att göra skillnad för dina studenter? Då kan detta vara jobbet för dig!
Hos oss blir du en del av ett stöttande team av språkcoacher och får möjlighet att arbeta självständigt med varierande uppdrag.
Låter det intressant? Välkommen att höra av dig!
Om uppdragen på Upgrades
Som språkcoach på Upgrades planerar du självständigt undervisningen utifrån kundens behov och nivå.
Arbetet är uppdragsbaserat och varierar beroende på nivå, antal deltagare samt önskemål om dag, plats och tid.
Våra uppdrag varar mellan 10-20 veckor, med 1-2 lektionstillfällen i veckan, 60-90 minuter per tillfälle.
Undervisningsplats: centrala Stockholm.
Vi tillhandahåller böcker och inspiration för lektionsplanering.Publiceringsdatum2026-01-20
Du har tillit till din egen förmåga och trivs med ett omväxlande arbete där du självständigt planerar undervisningen efter deltagarens behov. Du har en god förmåga att motivera och inspirera andra. Som person är du:
Engagerad, flexibel och serviceinriktad
Kommunikativ, självständig och strukturerad
Kreativ, lyhörd och motiverandeKvalifikationer
Obehindrade kunskaper i kroatiska.
Goda kunskaper i svenska språket och god kännedom om det svenska samhället.
Minst två års dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna studerande, gärna i kroatiska.
Erfarenhet av skräddarsydd lektionsplanering.
Erfarenhet av att hantera digitala resurser i undervisningen.
Meriterande
Kännedom om eller erfarenhet av CEFR-skalan.
Pedagogisk utbildning.
Om Upgrades
Upgrades är ett utbildningsföretag som erbjuder skräddarsydd språkundervisning för privatpersoner och företag. Vi erbjuder både individuell undervisning och gruppundervisning, och anpassar utbildningarna efter våra kunders nivå, mål och tidsschema. Besök vår hemsida för mer information: www.upgrades.se
Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan till work@upgrades.se
Ansökan ska vara märkt med annonstiteln.
Vänligen bifoga ditt senaste CV i ansökan. I ditt personliga brev vill vi att du berättar hur din erfarenhet och kompetens matchar det här uppdraget.
Vi tar inte emot frågor angående rekryteringsprocessen via telefon.
www.upgrades.se
Upgrades Rekryteringwork@upgrades.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
