Universitetslektor i socialantropologi
Vid Socialantropologiska institutionen bedrivs undervisning och forskning som utmärks av ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld. Geografiskt spänner institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas. Vid institutionen arbetar totalt 25 heltidsanställda.
Mer information om oss finns på: Socialantropologiska institutionen.
Ämne/ämnesbeskrivning
I mer än 100 år har socialantropologer studerat hur människor skapar mening i en ständigt föränderlig värld. Det som kännetecknar ämnet är just intresset för mänsklig social variation. Ämnets speciella metod - långvarigt fältarbete - ger ett jämförande perspektiv. Socialantropologer studerar varför samhällen är så olika, vad det innebär att vara människa idag och vilken betydelse kulturella skillnader har i en globaliserad värld.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå i socialantropologi: Miljö, klimat, mångfald och Etnografisk metod. Undervisningen bedrivs på svenska.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i socialantropologi/kulturantropologi.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Utmärkta kunskaper i engelska och svenska krävs.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga. Meriterande är tidigare undervisningserfarenhet gällande etnografiska metoder.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser deltid, 60 %, och är tidsbegränsad till perioden 2026-10-01 till och med 2027-01-31.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Renita Thedvall, tfn 070-283 54 62, renita.thedvall@socant.su.se
. Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialantropologiska institutionen
