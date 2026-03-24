Universitetslektor i rättsvetenskap
Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 5 500 studenter.
Drygt 70 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/juridiska-institutionen.
Ämne/ämnesbeskrivning
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination inom allmän rättslära. Undervisning i andra närliggande ämnesområden kan ingå. Härtill kommer handledning och examination av examensarbeten. I anställningen ingår undervisning med 70 % av årsarbetstiden. Resterande arbetstid ägnas åt forskning och utveckling inom i första hand allmän rättslära samt administration.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Då undervisning kan komma att genomföras på engelska måste den sökande behärska engelska på en mycket god nivå.
Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit. Som merit räknas även annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs vikt bl a vid tidigare erfarenhet av att undervisa och examinera inom allmän rättslära och/eller en stor mängd studenter.
Tillräcklig datavana för att kunna hantera de olika system som används i undervisningen fordras.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad (vikariat) till 12 månader. Tillträde den 15 augusti eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, professor Björn Lundqvist, mailto:bjorn.lundqvist@juridicum.su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Åsa Svenshagen, mailto:asa.svenshagen@juridicum.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-1071-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Juridiska institutionen
9816133