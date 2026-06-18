Burger King Spekeröd
B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Stenungsund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stenungsund
2026-06-18
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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du skall prata flytande svenska, ha servicekänsla och tycka om att ha kul. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Maila cv
E-post: felicia@bking.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Burger King Stenungsund". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
Jörlanda Berg 304 Stora Höga Motet E6/Statoil (visa karta
)
444 93 SPEKERÖD Arbetsplats
Burger King Stenungsund Kontakt
Felicia Boquist felicia@bking.se 0733108078 Jobbnummer
9971378