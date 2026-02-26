Universitetslektor i Musikpedagogik
Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat - och du är inbjuden.
Change starts here!
Institutionen för musik och bild ingår i Fakulteten för konst och humaniora. Institutionen består av fem huvudområden: Musikpedagogik, Bildpedagogik, Konst- och Bildvetenskap, Musik som konstnärligt ämne samt Musikvetenskap. Totalt erbjuder institutionen närmare 200 kurser, antingen fristående eller inom programutbildningar. Inom institutionen arbetar vi med att utveckla utbildning och forskning på både vetenskaplig och konstnärlig grund.
Musikpedagogik finns både i Växjö och Kalmar vi utbildar bland annat kommande musiklärare, förskollärare och grundlärare. Lärarkollegiet i musikpedagogik undervisar bland annat i musikpedagogiska teorier, estetiska lärprocesser, instrumentalundervisning, ensembleundervisning, uppsatshandledning, klassrumsdidaktik, instrumentdidaktik. I kollegiet förekommer också undervisning i musikproduktion, musikteori, estetisk kommunikation, drama.
Ämnesområde för befattningen: Musikpedagogik
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.
Anställningens omfattning: Tillsvidareanställning 50-100% enligt överenskommelse beroende på sökandes kompetens och institutionens behov.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Arbetet omfattar undervisning, administration och forskning enligt nedan.
• utbildningsplanering och undervisning inom musikpedagogik och musikdidaktik,
• handledning på grund- och avancerad nivå inom kunskapsfältet musikpedagogik,
• undervisning inom institutionens olika och varierande lärarutbildningsprogram samt fristående kurser,
• kursutveckling i musikpedagogik och i samverkan med andra huvudområden,
• kursansvar, kursadministration och examination på grundnivå och avancerad nivå,
• övriga allmänna administrativa uppgifter förekommer.
Undervisningen sker främst på svenska, men engelska kan förekomma. Planering och kursutveckling sker till stor del i arbetslag. Undervisning sker både i Växjö och Kalmar, med tonvikt på anställningens placeringsort. Undervisning sker huvudsakligen på dagtid, men kan även förläggas till kvällar och helger. En del av undervisningen är distansbaserad.
I anställningen ingår även aktivt deltagande i institutionens arbete, administrativt arbete, utveckling av den vetenskapliga miljön, egen forskning och kompetensutveckling inom ämnet, samt att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.
Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i musikpedagogik eller annat vetenskapsområde av relevans för tjänsten alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som en svensk doktorsexamen i musikpedagogik.
Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.
Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som uppfyller kraven i den Europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering. Därför har universitetet fått HR Excellence in Research-certifieringen.
