Lagerpersonal i Västerås sökes
Astani Wear AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-06-20
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Agil Rekrytering söker lagerpersonal som kan hoppa in extra vid behov hos vår kund i Västerås. Uppdraget passar dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar i det dagliga arbetet och bidra till att lagerverksamheten håller ett effektivt och stabilt flöde.
Om uppdraget
• Plock och pack av ordrar enligt fastställda rutiner
• Hantering av inkommande leveranser och returer
• Säkerställa ordning, reda och en trygg arbetsmiljö
• Registrering och uppdatering av information i lagerhanteringssystem
• Bidra till ett effektivt och välfungerande arbetsflöde
Vi söker dig som
• Har ett noggrant och strukturerat arbetssätt
• Trivs i ett fysiskt arbete med varierande tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Har grundläggande datorvana
• Kommunicerar på svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Västerås
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan – vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9971529