Behörig lärare i hem- och konsumentkunskap till Vittra Örebro - start i a
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-06-20
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Örebro är sedan i augusti 2022 en nystartad skolverksamhet med 153 elever fördelade i årskurs 6-9. Skolan har sin verksamhet på Karlsgatan 30, centralt i Örebro. Inför läsår 2026-27 söker vi en behörig lärare i hem- och konsumentkunskap för åk 6-9 om 50%. Tjänsten kan med kombineras med annat ämne.
Om Vittra
Hos oss på Vittra möts du av en verksamhet med starkt engagemang, hög kvalitet samt massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö, i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. På Vittra har vi höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, såväl elever som vuxna.
På Vittra tror vi på ett medvetet lärande, en modig kultur och en samhällsförankrad undervisning där eleverna tar del i samhället utanför skolan på olika sätt. I undervisningen väver vi in aktuella samhällsfrågor och utforskar det som sker bortom skolans väggar. Det sker bland annat med koppling till lokala och globala mål. Hos oss är det viktigt att eleverna får öva på och lära sig att tänka själva, uttrycka sig för att bli mer medveten om sitt lärande och sin utveckling.
Detta söker vi
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i hem- och konsumentkunskap för åk 6 -9 och som tillsammans med blivande kollegor och nya elever vill vara med och bidra till en positiv skolkultur på Vittra Örebro.
Du behöver vara en trygg och tydlig ledare med elevernas måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper, behov och förmågor. .
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen och verkligheten hör ihop. För att möjliggöra ett sådant meningsskapande gällande lärande och utveckling, kommer du att tillhöra ett arbetslag och det är viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare. Som lärare hos oss blir du en del av 23 andra Vittraskolor i mellersta och södra Sverige med ett tydligt och gemensamt arbetssätt. Det ger möjlighet att påverka både skolans och din egen utveckling.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se
eller besöka skolans egen hemsida, https://vittra.se/orebro/.
Vi har också en film om Vittras verksamhet som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Tjänsten som hem- och konsumentkunskapslärare är på 50%, med tillträde 10 augusti 2026. Tjänsten kan med fördel kombineras med vikarietimmar. Vi illämpar 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning, kollektivavtal finns.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Aligul Erkisi; telefonnummer 076-140 46 19 e-post: aligul.erkisi@vittra.se
, eller rektor Magdalena Iljans; telefonnummer 076-1156846 e-post magdalena.iljans@vittra.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan. Vänligen bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning. Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt för att kunna skriva på anställningsavtal.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 213 (visa karta
)
101 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Magdalena Iljans magdalena.iljans@vittra.se Jobbnummer
9971526