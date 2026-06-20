Kökschef till Vemdalsfjällen Heltid året runt
KBK Vemdalen AB / Kockjobb / Härjedalen Visa alla kockjobb i Härjedalen
2026-06-20
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Björns Kök slog upp portarna strax innan julen 2025 och vi har haft en flygande start. Mitt i Vemdalen By bygger vi det som ska bli Vemdalsfjällens självklara vardagsrum, en plats dit gäster, lokalbor och hela byn söker sig året runt. Bakom restaurangen står KBK Vemdalen AB, och vi driver den med lika delar kärlek, passion och ett rejält driv att göra Vemdalen till en destination för alla årstider.
Nu söker vi en engagerad kökschef på heltid, året runt, som vill vara med på resan från start och utveckla vårt kök. Vi springer snabbt, vågar testa nytt, utmanar oss själva och framförallt har vi grymt kul på vägen!
Hos oss får du en central roll i verksamheten där du leder köksteamet, ansvarar för den dagliga driften och är med och utvecklar både menyer och organisation.
Björns Kök är hjärtat i vår verksamhet, men inte allt vi gör. Vi driver också:
Fäbokrogen – golfrestaurangen vid Klövsjö-Vemdalens golfklubb Värdshuset Vargen – det klassiska värdshuset på Vemdalsskalet som vi tar över inför vintersäsongen 2026/2027 FlipIt – trampolinpark Padelhall KBK Arena – aktivitetshall vägg i vägg med restaurangen där vi under året även ordnar massor av spännande event
Vi erbjuder
En helårsanställning i en härlig fjällmiljö i Vemdalen
Korta beslutsvägar och nära till ledningen, så att du faktiskt kan påverka och se resultat av det du driver.
Ett företag som växer, gillar att utvecklas och vågar utmana gamla sanningar. Hos oss får du forma köket och vara med och bygga något från grunden, inte förvalta något som redan är färdigt.Publiceringsdatum2026-06-20Om tjänsten
Som kökschef ansvarar du för den dagliga driften i köket och leder arbetet. Du rapporterar direkt till företagsledningen, och arbetar operativt i köket för att vara den trygga punkten och kvalitetssäkra det som går ut till gäst. Du ansvarar även för att optimera inköp och för en meny som är tilltalande för våra gäster.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av köket Leda och utveckla köksteamet Personalplanering och schemaläggning för kökspersonal Säkerställa kvalitet, struktur och rutiner i köket Vara behjälplig med inköp, råvarukostnad och ekonomisk uppföljning Vara delaktig i menyutveckling och koncept
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kökschef eller liknande roll Har goda ledaregenskaper och kan motivera ditt team Har god ekonomisk förståelse för råvarukostnad och personal Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din roll Trivs i en miljö där tempot varierar mellan säsongerÖvrig information
Start och lön enligt ö.k. Vid behov kan vi vara behjälpliga med boende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: kontakta+kokschef@bgavideo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702)
Åsgatan 2 (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns Kök Kontakt
Björn Andersson kontakta@bgavideo.com 0707712127 Jobbnummer
9971546