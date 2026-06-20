Projektekonom till vår kund i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Organisationsutvecklarjobb / Umeå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Umeå
2026-06-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-20Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" – för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.Arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av projektredovisning och uppföljning inom externt finansierade projekt? Trivs du i en roll där struktur, noggrannhet och kravställande är centralt? Nu söker vi en projektekonom till ett uppdrag på 50 %.
I rollen arbetar du med löpande projektredovisning och ekonomisk uppföljning, där du säkerställer att kostnader och intäkter bokförs korrekt i enlighet med respektive finansiärs krav. Du ansvarar för att sammanställa ekonomiska rapporter, prognoser och underlag inför redovisning till olika finansiärer.
Du följer upp projektens ekonomi mot budget, analyserar avvikelser och fungerar som ett stöd till projektledare i ekonomiska frågor. Rollen innebär även att kvalitetssäkra att projekten uppfyller krav kopplade till stödberättigande kostnader, dokumentation och revision.
Vidare bidrar du till att utveckla och säkerställa effektiva rutiner och arbetssätt för projektuppföljning och rapportering.Profil
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av projektredovisning och projektuppföljning
Erfarenhet av arbete mot finansiärer såsom Tillväxtverket, EU, Vinnova eller liknande
God förståelse för regelverk kring extern finansiering
Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem
Goda kunskaper i svenska och engelskaSå ansöker du
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Andreas Christiansen på tfn: 073-351 27 57. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Låter detta som något för dig så tveka inte att skicka in din ansökan via clockworkpersonal.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
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903 29 UMEÅ Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Andreas Christiansen andreas.christiansen@clwork.se 0733-51 27 46 Jobbnummer
9971543