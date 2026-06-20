Elevassistent/vårdbiträde till anpassad gymnasieskola, Järfälla gymnasium
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2026-06-20
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Nu söker vi dig som vill vara med på Järfälla gymnasiums fortsatta resa framåt. Vi letar efter en trygg, positiv och engagerad elevassistent/vårdbiträde som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever inom anpassad gymnasieskola. Du har ett genuint engagemang för unga människor med omfattande funktionsvariationer. Du ser individen bakom funktionsnedsättningen och motiveras av att skapa små framsteg i en strukturerad vardag.
Järfälla gymnasium har över tusen elever fördelade på två campus i Barkarby och Jakobsberg. Här finns högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram samt anpassad gymnasieskola.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-20Arbetsuppgifter
Den här tjänsten är riktad mot våra elevgrupper med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning, där eleverna har omfattande behov av stöd och assistans under hela sin skoldag. Tillsammans med andra resurspersoner och lärare bildar du ett tätt team som ser till att varje elev får en trygg, stimulerande och tillgänglig lärmiljö utifrån sina unika förutsättningar.
Rollen innebär att du är elevens förlängda arm, röst och trygghet i skolan. Eftersom eleverna har stora och kombinerade behov av assistans växlar du sömlöst mellan pedagogiskt stöd och handfast omvårdnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Omfattande omvårdnad: Stöd vid personlig hygien, toalettbesök/blöjbyten, måltidssituationer och förflyttningar (där lyft och liftar är en naturlig del av vardagen).
• Medicinska insatser: Hantera medicinering och medicinteknisk utrustning (t.ex. sondmatning/PEG, epilepsimedicin eller sleminsatser) efter tilldelad delegation.
• Aktivt kommunikationsstöd: Använda och upprätthålla elevens alternativa kommunikationssätt under hela dagen.
• Pedagogiskt stöd: Assistera eleven i undervisningen (inriktning ämnesområden) och vid estetiska, motoriska och sinnesstimulerande aktiviteter.Kvalifikationer
Krav, du har:
• Utbildning till vårdbiträde, undersköterska, barnskötare eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av omvårdnadsarbete och vana av medicinska moment (gärna sond/PEG).
• God fysisk ork, då tunga lyft och förflyttningar förekommer i arbetet.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för att säkra dokumentation och akuta medicinska instruktioner.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom anpassad skola eller med personer med svår intellektuell funktionsnedsättning/kombinerade funktionsvariationer.
• Erfarenhet av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).Dina personliga egenskaper
Du är en person som utstrålar lugn, stabilitet och värme. Då elevernas dagsform varierar behöver du vara mycket flexibel och lyhörd för små signaler. Du har ett genuint lågaffektivt bemötande och trivs med att arbeta i ett tätt team där man stöttar varandra i alla lägen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill göra skillnad varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Tveka inte att skicka in din ansökan, kanske är det just du som blir vår nya kollega.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Kontakt
Kommunal
Susanne Johansson susanne.johansson@jarfalla.se Jobbnummer
9971549