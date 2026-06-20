Inköpare eftermarknad till vår kund i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2026-06-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-20Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" – för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.Arbetsuppgifter
I rollen som inköpare inom eftermarknad arbetar du operativt med daglig hantering av inköp av reservdelar och eftermarknadsprodukter, där fokus ligger på att säkerställa tillgänglighet och snabba leveranser. Du ansvarar för att lägga beställningar, följa upp order och aktivt bevaka leveranser för att snabbt kunna agera vid avvikelser eller förseningar.
En stor del av arbetet innebär att hantera akuta behov, till exempel vid driftstopp eller kundkritiska ärenden, där du behöver fatta snabba beslut och hitta lösningar tillsammans med leverantörer. Du arbetar kontinuerligt i affärssystemet med att uppdatera inköpsorder, justera kvantiteter och säkerställa aktuella leveransdatum.
Vidare följer du upp lagersaldo och bidrar till att rätt artiklar finns tillgängliga, samtidigt som du är delaktig i enklare lagerstyrning såsom beställningspunkter och saldokontroller. Du har löpande kontakt med leverantörer kring priser, leveranser och tillgänglighet, samt samarbetar nära interna funktioner som lager, service och kundsupport för att säkerställa ett effektivt flöde och hög servicegrad.
Rollen innehåller även inslag av förbättringsarbete, där du identifierar återkommande problem i det operativa flödet och bidrar till mer effektiva arbetssätt i vardagen.Profil
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, teknik, alternativt har du motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har tidigare arbetat med inköp ett antal år, gärna inom industri- eller tillverkning, och är van vid att hantera operativa inköpsflöden i en miljö där tempo och leveranssäkerhet är avgörande.
Du är självgående i ditt arbete och tar ansvar för att driva dina processer framåt på ett strukturerat och metodiskt sätt. Samtidigt har du ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att hantera både planerade och akuta behov, där du behöver fatta snabba och välgrundade beslut.
Vi ser att du har en god analytisk förmåga och arbetar affärsmässigt i dina inköpsbeslut, med förståelse för balansen mellan kostnad, tillgänglighet och servicegrad. Du är van att arbeta databaserat och känner dig trygg i att analysera underlag kopplat till exempelvis lager, efterfrågan och leveransprecision.
Som person är du kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor, där du samarbetar nära både interna funktioner och externa leverantörer. Du har god förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer och bidrar till ett effektivt samarbete i det dagliga arbetet.
Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift, och har en god systemvana. Erfarenhet av att arbeta i affärssystem ses som meriterande.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget planeras gälla från augusti vara i 5 - 6 månader. Kontakta Andreas Christiansen vid eventuella frågor på 0733-51 27 57 eller via e-post andreas.christiansen@clwork.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Andreas Christiansen andreas.christiansen@clwork.se 0733-51 27 46 Jobbnummer
9971542