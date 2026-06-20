Butikssäljare, dagligvaror/Medarbetare
Mojgan Handelsbolag / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-20
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Butiksmedarbetare på Direkten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kundservice, ta emot leveranser, fronta varor, postombud, Svenska spel, Foodora, Wolt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: nader.hadi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mojgan Handelsbolag
Danska Vägen 87 (visa karta
)
416 59 GÖTEBORG Arbetsplats
Mojgan HB Kontakt
Nader Hadi nader.hadi@gmail.com 0735167467 Jobbnummer
9971545