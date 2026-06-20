Butikssäljare, dagligvaror/Medarbetare

Mojgan Handelsbolag / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-06-20


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Butiksmedarbetare på Direkten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kundservice, ta emot leveranser, fronta varor, postombud, Svenska spel, Foodora, Wolt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: nader.hadi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mojgan Handelsbolag
Danska Vägen 87 (visa karta)
416 59  GÖTEBORG

Arbetsplats
Mojgan HB

Kontakt
Nader Hadi
nader.hadi@gmail.com
0735167467

Jobbnummer
9971545

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