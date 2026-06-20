Servis till Vemdalsfjällen - Året runt tjänst
KBK Vemdalen AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2026-06-20
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Björns Kök slog upp portarna strax innan julen 2025 och vi har haft en flygande start. Mitt i Vemdalen By bygger vi det som ska bli vemdalfjällens självklara vardagsrum, en plats dit gäster, lokalbor och hela byn söker sig året runt. Bakom restaurangen står KBK Vemdalen AB, och vi driver den med lika delar kärlek, passion och ett rejält driv att göra Vemdalen till en destination för alla årstider.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad servis som vill bli en viktig del av teamet på Björns Kök i Vemalen.
Hos oss står gästens upplevelse i fokus och vi arbetar tillsammans för att skapa en trivsam och professionell restaurangmiljö där alla gäster ska trivas. Vi är ett växande företag med flera verksamheter och erbjuder goda möjligheter att utvecklas inom organisationen.
Björns Kök är hjärtat i vår verksamhet, men inte allt vi gör. Vi driver också:
Fäbokrogen – golfrestaurangen vid Klövsjö-Vemdalens golfklubb
Värdshuset Vargen – det klassiska värdshuset på Vemdalsskalet som vi tar över inför vintersäsongen 2026/2027
FlipIt – trampolinpark
Padelhall
KBK Arena - Aktivitetshall vägg i vägg med restaurangen där vi under året även ordnar massor med spännande event
Det betyder spännande möjligheter och en arbetsplats som hela tiden växer och det betyder också att du har chansen att testa på att jobba i flera av våra olika kök.Publiceringsdatum2026-06-20Om tjänsten
Som servis hos oss arbetar du nära gästerna och ansvarar för att ge en professionell och personlig service. Arbetet innebär både lunch, à la carte och event.
Tjänsten är deltid minst 75% men med möjlighet till mer timmar inom företaget, med start enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ge professionell service
Ta beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa att restaurangen håller en hög servicenivå
Samarbeta med köket för ett smidigt serviceflöde
Vi söker dig som
Gillar service och att vara en av våra viktigaste ansikte utåt mot gäst
Har erfarenhet av arbete inom restaurang eller service
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Är ansvarstagande och noggrannSå ansöker du
Vi tillämpar löpande rekrytering – vänta inte! Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss via mail redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
E-post: kontakta+servis@bgavideo.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702)
Åsgatan 2 (visa karta
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846 71 VEMDALEN Arbetsplats
Björns Kök Jobbnummer
9971547