Universitetslektor i industriell ekonomi
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2026-08-01
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Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik söker nu universitetslektor i industriell ekonomi. Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik. En gemensam utgångspunkt för verksamheten är att utveckla kunskapen om industriella system, organisationer, processer, flöden och produkter med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Avdelningen har en stark koppling till det omgivande samhället och studenter, lärare och forskare arbetar i nära samarbete med näringsliv och myndigheter.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som universitetslektor i industriell ekonomi ägnar du din arbetstid åt både undervisning och forskning, samt därtill hörande samverkan.
Undervisningen inkluderar att planera, genomföra, utvärdera och utveckla kurser på grundläggande och avancerad nivå. Inom industriell ekonomi bedriver vi utbildningar på högskoleingenjörs-, kandidat-, magister- och masternivå samt egen forskarutbildning inom ämnet. Ett arbete pågår även med att utveckla en civilingenjörsutbildning med planerad start hösten 2027.
Forskningen inkluderar att initiera, genomföra och rapportera forskning, handleda doktorander samt söka forskningsmedel. En viktig del i anställningen är att bidra till att öka externa medel för forskning samt öka samverkan med det omgivande samhället.
Din arbetsplats är vid Högskolan i Gävle, där merparten av arbetstiden är förlagd. Kvalifikationer
Behörighetskrav för anställningen är doktorsexamen i industriell ekonomi eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt, med en ämnesfördjupning inom industriell organisation, kvalitetsledning, innovationsledning eller logistik. För att vara behörig för anställningen som universitetslektor ska du också ha visat pedagogisk skicklighet.
Därutöver ska du ha:
Betydande erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, genomförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
God förmåga att arbeta innovativt och självständigt.
God förmåga att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt
Det är meriterande om du har:
God förmåga att initiera, genomföra och rapportera forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
God förmåga att erhålla externa medel för forskning samt att driva egna forskningsprojekt.
God förmåga att samverka inom relevanta nationella eller internationella forskningsnätverk samt med omgivande samhälle.
Erfarenhet och intresse av att undervisa i vetenskaplig metod och skrivande.
Erfarenhet av doktorandhandledning.
Erfarenhet av uppdragsutbildning.
Erfarenhet av distansutbildning.
Erfarenhet från arbete i industrin.
Docentmeritering
Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera avdelningens forskning och undervisning inom ämnesområdet.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2019/153. Så ansöker du
Du som sökande har ansvar för att din ansökan är komplett. Läs här vad din ansökan ska innehålla: https://www.hig.se/om-hogskolan/jobba-med-oss/ansokan-om-tjanst-som-lektor-eller-professor Kontaktuppgifter för detta jobb
Katarina Hansson Andersson, avdelningschef
Tel:070-7660422, e-post: Katarina.Hansson@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47 (visa karta
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801 76 GÄVLE Arbetsplats
Högskolan i Gävle Jobbnummer
10017662