Biståndshandläggare inom vård-och omsorg, myndighetsutövning
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-08-01
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning har till uppdrag att säkerställa att människor i behov av hjälp från kommunen ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Beviljad hjälp ska bidra till ökad självständighet och förbättrad livssituation. Målsättningen är att ta beslut om rätt insats, till rätt person, i rätt tid och till rätt kostnad.
Som biståndshandläggare hos oss får du arbeta i ett härligt team som består av sju biståndshandläggare inom LSS, två samordnare, en enhetschef och en verksamhetschef. Inom vår enhet, Vård- och omsorgsförvaltningen, myndighetsutövning, ingår även 30 biståndshandläggare som arbetar med äldreomsorg.
Vi söker nu en biståndshandläggare inom LSS samt SoL som handlägger individstöd till personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning.
Så här bidrar du i rollen som biståndshandläggare
Som biståndshandläggare har du till uppgift att utöva myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i form av att utreda och besluta om insatser. Handläggning sker från aktuell lagstiftning och rättspraxis. Arbetet innebär även ett ansvar att följa upp fattade beslut.
Arbetet innebär kontakt med enskilda och anhöriga samt samarbetspartners både inom kommunen och med andra myndigheter. Dokumentation är en central del i handläggningsarbetet och utredning sker enligt Individens behov i centrum, IBIC. Arbetet omfattas även av regelbundna interna möten som bland annat ärendedragningar och ärendehandledning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är har avslutat socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som biståndshandläggare har du ett strukturerat arbetssätt och är van att arbeta självständigt. Du kan hantera flera uppgifter parallellt och är skicklig på att prioritera dina arbetsuppgifter och ärenden löpande. Du har förmåga att hantera komplexa arbetsuppgifter och arbetar aktivt för att uppnå såväl kortsiktiga som långsiktiga mål.
För att trivas i rollen som biståndshandläggarna är du trygg i dig själv samt har lätt för att samarbeta med förmåga att skapa goda relationer. Du har ett genuint intresse för människor och en personlig mognad som medför att du förhåller dig professionell i din yrkesroll. Det är också viktigt att du har en helhetssyn och sätter brukarens behov i fokus.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av handläggning enligt LSS och SoL, med fokus på individstöd.
Erfarenhet av myndighetsutövning.
Erfarenhet av arbete med målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Erfarenhet av systemstödet IBIC (Individens Behov i Centrum).
Vana att arbeta med verksamhetsstöden Procapita, Lifecare SP samt Lifecare.
För denna roll krävs det att du har en grundläggande datorvana, du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift.
Eftersom arbetet kan innefatta bilkörning måste du ha B-körkort för att arbeta hos oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK OFR AKV
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Katarina Sjölander Hamrin 073-2306292 Jobbnummer
10017677