Anhörigkonsulent till enheten för öppet stöd inom Enskede-Årsta-Vantör
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2026-08-01
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vid den nystartade enheten för öppet stöd erbjuds flexibelt socialt stöd, anhörigstöd, familjebehandling och individuellt föräldraskapsstöd. Enheten är en del av socialtjänstens första linje, och här pågår ett utvecklingsarbete för att skapa en tydlig ingång till socialtjänsten där vi hjälper människor att hamna rätt utifrån sina behov oavsett hur de ser ut. På enheten finns två anhörigkonsulenter, fyra socialsekreterare, tre familjebehandlare och en enhetschef. Anhörigstödet är i ett utvecklingsskede och har utökats till två tjänster, med egen gruppverksamhet och med målet att bättre nå fler grupper av anhöriga.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag där du får vara med och utveckla arbetet. Du erbjuds kompetensutveckling, handledning och friskvårdsbidrag. Läs mer här om Stockholms stads förmåner.
Din roll
Som anhörigkonsulent kommer du att arbeta med alla grupper av anhöriga, med särskilt fokus på anhöriga som har äldre som närstående. Anhörigstöd har funnits länge i stadsdelsförvaltningen, men utvecklas nu i samband med omställningen till den nya socialtjänsten samt i enlighet med stadens anhörigprogram.
Tillsammans med din kollega utvecklar du anhörigstödet, som både ges individuellt och i grupp. Samtalsgrupperna är en ny insats där det ges möjlighet att träffa andra anhöriga, utbyta erfarenheter och få ökad kunskap. Syftet med insatserna är att den anhöriga ska få stöd att förstå, hantera och förändra sin situation, och att psykiskt och socialt underlätta för den anhöriga. Rollen som anhörigkonsulent är under utveckling.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att:
ge vägledning och insatser till anhöriga
leda gruppverksamhet för stöd till anhöriga
utveckla stödet till anhöriga individuellt och i grupp.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har: (krav)
socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med:
erfarenhet av att möta anhöriga i din yrkesroll
erfarenhet av att arbeta med äldre med vårdbehov
erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
erfarenhet av att leda gruppverksamhet
För att lyckas i rollen behöver du vara utvecklingsinriktad och trivas med förändring, där du är flexibel och har lätt att ställa om ditt förhållningssätt utefter nya omständigheter. Du gillar att tänka nytt, hitta lösningar och bygga upp arbetssätt och strukturer där allt ännu inte är på plats. Du känner dig trygg i sammanhang som utvecklas över tid och vill vara med och forma framtidens arbetssätt. Vi ser att du är professionell genom att skilja på det personliga och professionella och är trygg, stabil och har självinsikt. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Som anhörigkonsulent förväntas du ha pedagogisk insikt och förstår hur människor tar till sig kunskap och utifrån deras olika förutsättningar.Publiceringsdatum2026-08-01Övrig information
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag med viss kvällstjänstgöring i samband med gruppverksamhet, för att möta målgrupper vilka inte kan träffas dagtid samt att möta barn, eftersom vi strävar efter att inte träffa barn under skoltiden.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Rekryterande chef återkommer från semester 2026-08-10 och är därefter tillgänglig att svara på frågor om tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Öppet stöd Kontakt
Enhetschef
Oskar Williamsson oskar.williamsson@stockholm.se 08-50820094 Jobbnummer
10017664