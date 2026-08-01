Fastighetstekniker Till Skab
Sollentuna kommunfastigheter AB / Fastighetsskötarjobb / Sollentuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Sollentuna
2026-08-01
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Driften på Sollentuna Kommunfastigheter - där service, ansvar och kvalitet går hand i hand
På driften är vi de som får fastigheterna att fungera, varje dag. Med gedigen kompetens, hög servicenivå och ständig närvaro ute i våra fastigheter skapar vi trygga, hållbara och välfungerande miljöer för Sollentunas invånare. Det är i mötet med hyresgästerna och i det dagliga arbetet ute i verksamheterna som vi gör verklig skillnad.
Hos oss blir du en del av ett engagerat driftteam som tar ansvar, löser problem och ligger steget före. Vill du arbeta nära fastigheterna, bidra med din kunskap och vara med och skapa hållbara rum för framtiden? Då är driften på SKAB rätt plats för dig.
Fastighetstekniker – var med och bygg upp framtidens driftorganisation i Sollentuna!
Vill du arbeta brett och tekniskt med fastighetsdrift i en verksamhet som gör verklig skillnad för Sollentunas invånare? Trivs du i en roll där du kombinerar tekniskt kunnande med service, problemlösning och ett nära samarbete med kommunens verksamheter? Då kan du vara vår nästa fastighetstekniker.
Om rollen
Som fastighetstekniker hos oss på SKAB blir du en viktig del av driftorganisationen och ansvarar för den dagliga tekniska driften av våra samhällsfastigheter. Du arbetar nära verksamheterna och säkerställer att lokalerna är trygga, funktionella och väl underhållna.
Arbetet är varierat och praktiskt, med stort fokus på tekniska system, systematiskt underhåll och god service. Du arbetar både förebyggande och avhjälpande och bidrar till att våra fastigheter uppfyller krav på arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och myndighetskrav.
Du rapporterar till driftchef och ingår i ett engagerat team där vi hjälper varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av teknisk drift, fastighetsunderhåll eller liknande tekniskt arbete. Du har minst 3–5 års relevant erfarenhet och en god förståelse för fastighetstekniska system i praktiken. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med service och problemlösning.
Du har erfarenhet av arbete i teknikutrymmen såsom fläktrum och undercentraler (UC), och en god förståelse för hur dessa system samverkar och fungerar i drift.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha god teknisk förståelse och erfarenhet av fastighetstekniska system (t.ex. VVS, ventilation, el, styr- och regler)
Vara strukturerad och noggrann i dokumentation och uppföljning
Ha förmåga att prioritera och agera vid akuta situationer
Trivas i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsdagar
Vara trygg i att arbeta självständigt men också uppskatta samarbete
B‐körkort
Svenska i tal och skrift, med god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt
Grundläggande IT‐vana, exempelvis i fastighetssystem, ärendehantering, dokumentation och digitala ritningar
Meriterande är:
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Kunskap inom energioptimering och driftuppföljning
Erfarenhet av SBA och arbete i ärendehanteringssystem
Kunskap om hållbar fastighetsdrift
Praktisk erfarenhet av felsökning, reparation och komponentbyten i tekniska installationer, såsom drivningar, ställdon och pumpar
Varför SKAB?
Vi befinner oss i en spännande fas där vi bygger upp vår egen driftorganisation, efter att tidigare ha haft driften på entreprenad. Det betyder att du kliver in i ett läge där du kan påverka från början och vara med och forma framtidens arbetssätt.
Hos oss får du:
En roll med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas
Arbete i ett brett fastighetsbestånd med varierade tekniska utmaningar
En inkluderande kultur där vi stöttar varandra och jobbar nära ihop
En arbetsgivare som värnar om balans mellan arbete, familj och fritid
Kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling Publiceringsdatum2026-08-01Övrig information
Inför anställning genomförs bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning kan komma att krävas i framtiden.
Rekrytering sker i etapper fram till att den nya driftorganisationen startar i oktober 2026, vilket innebär att urval och tillsättning kan ske löpande under perioden.
Välkommen till Sollentuna Kommunfastigheter – där vi bygger mer än fastigheter, vi bygger framtid. Vi skapar trygga och hållbara miljöer för alla i Sollentuna, med kunden och samhällsnyttan i fokus. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tar ansvar, tänker nytt och gör verklig skillnad – varje dag. Vill du vara med och skapa rum för framtiden? Då är SKAB platsen för dig.
Välkommen till Sollentuna Kommunfastigheter – där vi bygger mer än fastigheter, vi bygger framtid. Vi skapar trygga och hållbara miljöer för alla i Sollentuna, med kunden och samhällsnyttan i fokus. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tar ansvar, tänker nytt och gör verklig skillnad – varje dag. Vill du vara med och skapa rum för framtiden? Då är SKAB platsen för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommunfastigheter AB
(org.nr 559087-2452), http://skab.varbi.com
Turebergs torg 1 (visa karta
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191 86 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska avdelningen, Driftenheten Jobbnummer
10017686