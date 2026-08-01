Diabetessjuksköterska till Centrum för diabetes
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2026-08-01
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Vi söker nu en diabetessjuksköterska som gillar att arbeta i team!Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Vi är en specialistmottagning/öppenvårdsverksamhet som arbetar med patienter som har diabetes, främst typ 1 diabetes men även konsultativt stöd för patienter med typ 2, gravida och annan typ av diabetes. Vi strävar efter att skapa en personcentrerad vårdmiljö tillsammans med de patienter som vänder sig till oss. Vi finns i skräddarsydda lokaler vid Torsplan och söker dig som är nytänkande och tillsammans med oss vill utveckla nya arbetssätt gemensamt med patienter som har en kronisk sjukdom.Inom Centrum för diabetes är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i den dagliga vårdverksamheten. Om tjänsten
Centrum för diabetes har i uppdrag att ge vård främst till personer med typ 1-diabetes, vi ger även konsultativt stöd och optimering av behandlingen till primärvården gällande personer med typ 2-diabetes.
Vanligt förkommande arbetsuppgifter för diabetessjuksköterska på specialistmottagning:
egen mottagning, både fysiska- och digitala besök
utbildning i diabetes för patienter, anhöriga och studenter
teammottagningar med läkare, dietist eller kurator.
vara aktiv i vår verksamhetsutveckling
hantera ärenden i TeleQ, 1177 och Alltid Öppet
De flesta av våra patienter har en kontinuerlig glukosmätning och ca en tredjedel av våra patienter använder insulinpump, varför intresse för teknik och teknikutveckling är viktigt för oss.Vi arbetar i ett härligt team med diabetessjuksköterskor, dietister, fysioterapeut, kurator, läkare, medicinska sekreterare, podiater och undersköterskor för att skapa en god kontinuitet för våra patienter. Vi ser gärna att du vill vara med och stödja arbetet med vår diabetesforskning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är diabetessjuksköterska, teknikintresserad och vill jobba i vårt specialistteam, som arbetar med patienter som har diabetes.
Vi ser gärna att du har 60 hp Specialistsjuksköterska Diabetes, att du går den just nu eller är villig att läsa den utbildningen som startar under hösten 2027.
Personliga egenskaper Vi söker dig som är flexibel, prestigelös och hjälpsam och kan rycka in där det behövs. Du har mycket god förmåga att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du trivs med att ge god service och har ett gott bemötande till både kollegor och patienter. Som person är du nyfiken, tycker om att lära dig nya saker, är med och driver verksamheten framåt och bidrar till en god stämning på mottagningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Arbetstid är dagtid mån – fre, veckoarbetstid 40 timmar/vecka. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Centrum för diabetes Jobbnummer
10017672