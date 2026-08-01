Tekniskt ansvarig till aferes- och stamcellslaboratorium
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2026-08-01
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Vill du arbeta i framkant av framtidens cell- och genterapier? Är du disputerad inom biomedicin, bioteknik eller annat relevant område och vill kombinera kvalitetsarbete, teknisk utveckling och forskning i en högspecialiserad verksamhet? Då kan du vara den vi söker som tekniskt ansvarig till aferes- och stamcellslaboratoriet inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) i Huddinge.
Du erbjuds
en central roll med ansvar för kvalitetssäkring av metoder och medicintekniska instrument inom våra aferesmottagningar
möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt inom stamcellstransplantation samt avancerade cell- och genterapier (ATMP)
ett stimulerande och utvecklande arbete i en högspecialiserad verksamhet med forskning, innovation och avancerad laboratorieverksamhet
ett nära samarbete med engagerade kollegor inom flera professioner i en dynamisk och föränderlig sjukhusmiljö.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
På sektionen för Hemoterapi bedrivs högspecialiserad verksamhet inom aferes, stamcellsterapi och avancerade cell- och genterapier. Sektionen består av en aferesmottagning där patienter behandlas och stamceller tillvaratas samt ett GMP-laboratorium med dedikerat renrum för avancerad cellhantering.
Verksamheten regleras av Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter och är ackrediterad enligt flera nationella och internationella kvalitetsstandarder, däribland SWEDAC och JACIE. Här kombineras klinisk verksamhet med forskning och utvecklingsprojekt inom framtidens behandlingar.
Tjänsten är huvudsakligen placerad vid Stamcellslaboratoriet och Aferesmottagningen i Huddinge, men arbete förekommer även vid vår aferesmottagning i Solna. Under introduktionsperioden kommer du främst att vara verksam på mottagningen i Huddinge.
Som tekniskt ansvarig har du en central roll i verksamheten och arbetar nära medicinskt ansvarig läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kvalitetsansvariga och övriga tekniskt ansvariga inom kliniken.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
ansvara för validering, verifiering och förvaltning av medicintekniska instrument och metoder
dokumentera och utveckla verksamheten inom kvalitetsledningssystemet
delta i upphandlingar och driva utvecklingsprojekt
initiera och leda digitaliseringsprojekt samt arbeta med vetenskaplig uppföljning av patientbehandlingar
bidra till utveckling, kvalitetssäkring och produktion av nya avancerade terapiläkemedel (ATMP).
Du kommer även att ingå i ledningsgruppen för Hemoterapi och rapportera till sektionschefen för Utveckling och IT.
Vi söker dig som
tar ansvar för ditt arbete och driver processer framåt på ett strukturerat och självständigt sätt
planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt samt håller uppsatta tidsramar
har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med olika professioner
kommunicerar tydligt och bygger goda relationer genom ett lyhört och prestigelöst förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
doktorsexamen inom biomedicin, bioteknik eller annat relevant ämnesområde
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
erfarenhet av utvecklings- eller kvalitetsarbete inom ATMP eller annan relevant cell- eller genterapi
erfarenhet av kvalitetssäkring eller förvaltning av medicintekniska instrument och metoder
Meriterande:
erfarenhet av läkemedelstillverkning enligt GMP
erfarenhet av aferes- eller stamcellsverksamhet
erfarenhet av digitalisering och dataanalys
kunskaper inom flödescytometri
utbildning och erfarenhet inom projektledning
Om rekryteringsprocessen
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk immunologi & transfusionsmedicin Kontakt
Sektionschef Hemoterapi
Tengyu Wang teng.wang@regionstockholm.se 0704613668 Jobbnummer
10017674