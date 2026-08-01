Avdelningschef Examen och meritbedömning
Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Student och utbildning / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-08-01
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sektionen Student och utbildning är en del av Lunds universitets förvaltning och ansvarar för stöd till studenter och utbildningsorganisationen genom hela studentresan – från antagning till examen.
Sektionen arbetar med stöd till universitetsledningen, antagning, examensutfärdande, studiedokumentation och tillhörande stödsystem samt erbjuder studentstöd, studenthälsa och SI-verksamhet.
Uppdraget omfattar även rättssäker handläggning, kvalitetssäkring samt samordning av studenternas arbets- och studiemiljö samt strategiskt och operativt stöd till fakulteter och institutioner.
Avdelningen för examen och meritbedömning handlägger examensansökningar och ger råd och stöd i examens- och evalueringsfrågor samt bedömer internationella meriter för antagning. Avdelningen är den centrala ingången för studenter som ansöker om tillgodoräknande av reell kompetens. Avdelningen ansvarar även för sektionens registratorsfunktion. Nu söker vi en chef för avdelningen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos ossPubliceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som chef för Examensavdelningen har du verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. I uppdraget ingår att sätta tydliga mål, avgränsa uppdraget och utveckla verksamheten genom goda rutiner, arbetsprocesser och samarbetsformer inom avdelningen. Avdelningen har bedrivit ett omfattande digitaliseringsarbete under de senare åren, varav du förväntas ha en central roll i att fortsatt leda och utveckla detta arbete. Vidare kommer du att bereda beslut, arbeta med utredningsuppdrag och handläggning.
Avdelningschefen ingår i sektionens ledningsgrupp och deltar därmed aktivt i det sektionsgemensamma ledningsarbetet. Samarbete mellan avdelningarna inom sektionen är viktigt och vissa frågor och processer kräver en nära dialog över avdelningsgränserna. Lunds universitet är en decentraliserad organisation och därför är samverkan med de olika fakulteterna en viktig uppgiftKvalifikationer
För att trivas och ha goda förutsättningar att lyckas i rollen krävs att du har:
Akademisk examen
Chefserfarenhet eller dokumenterad erfarenhet av att samordna, leda och utveckla verksamhet och arbetsgrupper som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att tillämpa lagar och förordningar samt att bereda och föredra beslut. God förståelse för myndighetsutövning, rättssäkerhet och kvalitet i handläggning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Som person är du en lösningsfokuserad lagspelare som bidrar till verksamhetsutveckling. Du är lyhörd, empatisk och närvarande och du känner dig bekväm i ett coachande förhållningssätt. Du har ett närvarande och kommunikativt ledarskap och sätter arbetsmiljön i fokus. Universitetet är en internationell miljö och verksamheten möter en stor mångfald av människor. Detta ställer höga krav på kulturell medvetenhet och ett proaktivt arbete som syftar till att säkerställa att alla studenter får ett likvärdigt stöd. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och gott medarbetarskap.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att driva digitaliserings‐ eller verksamhetsutvecklingsprojekt inom administration
Erfarenhet av arbete inom universitets‐ och högskolesektorn
Erfarenhet av arbete i en internationell och mångkulturell miljö
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med helhetsperspektivÖvrig information
För denna tjänst kan en provanställning om 6 månader komma att tillämpas
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!
Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god arbetsmiljö för studenter. Sektionen ger stöd till studenter vad gäller studierelaterad hälsa och ohälsa, hjälp med studieteknik, akademiskt skrivande, riktat pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning samt Supplemental Instruction (SI). I sektionens ansvarsområde ingår även antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem, bland annat Lubas och Sunet Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok och antagningssystemet NyA. Sektionen består av cirka 100 medarbetare, organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studenthälsan, Studentstöd och lärande, Studieadministrativa system samt Utbildningsstrategiskt stöd.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 29 B (visa karta
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223 62 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Universitetsförvaltningen, Student och utbildning Jobbnummer
10017681