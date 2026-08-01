Postdoktor i elektroniskt reglerbara membran för digitaliserad separation
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-08-01
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Vill du vara med och forma framtidens separationsteknik? Gå med i det prestigefyllda ERC-finansierade projektet DynanoNet och bidra till utvecklingen av digitalt styrda separationsteknologier baserade på elektroniskt reglerbara membran. Vi ser fram emot din ansökan.
Om avdelningen/gruppen
Du kommer att tillhöra Institutionen för fiber- och polymerteknologi (FPT), Sveriges ledande akademiska miljö för forskning och utbildning inom polymerer, fibrer, cellulosabaserade material och hållbara teknologier. FPT kombinerar grundläggande vetenskap med samhällsnytta genom nära samarbeten med industri och forskningspartners.
Som en del av avdelningen Fiberprocesser och teknologi kommer du att arbeta i ett ambitiöst och tvärvetenskapligt team som utvecklar en ny klass av elektroniskt reglerbara cellulosabaserade membran som möjliggör adaptiva och digitalt styrda separationsprocesser. Forskningen leds av biträdande universitetslektor Tobias Benselfelt och fokuserar på nanofibrillbaserade material, elektrokemiskt styrda membran och digitaliserade separationsprocesser. Mer information om Tobias Benselfelt finns på: https://www.kth.se/profile/bensePubliceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning inom DynanoNet-projektet, inklusive:
Att bedriva självständig forskning inom projektets område.
Att koordinera experimentellt arbete i samarbete med en doktorand.
Att presentera forskningsresultat vid projektmöten, workshops och internationella konferenser.
Att dokumentera och rapportera projektets aktiviteter och framsteg.
Den framgångsrika kandidaten kan även komma att bidra till handledning och mentorskap av doktorander och mastersstudenter.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen inom materialvetenskap, kemiteknik, polymervetenskap, elektrokemi, membranvetenskap eller annat för projektet relevant område. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift. Mycket goda kunskaper i engelska är nödvändiga för effektiv kommunikation i en internationell forskningsmiljö.
God förmåga att skriva vetenskapliga texter samt att presentera och kommunicera forskningsresultat.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, självständig, motiverad, nyfiken och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Forskningserfarenhet inom ett eller flera av följande områden: membranvetenskap, elektrokemi, transportfenomen, nanofibrillära material, cellulosananofibriller, hydrogeler eller filtreringsteknik.
Erfarenhet av elektrokemiska karakteriseringstekniker, inklusive impedansspektroskopi, cyklisk voltammetri och/eller chronoamperometri.
Erfarenhet av att designa och bygga experimentella uppställningar eller forskningsutrustning.
En stark vetenskaplig publikationslista som visar forskningsmässig självständighet.
Dokumenterad kreativitet, innovationsförmåga och förmåga att utveckla nya forskningsidéer.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vetenskaplig självständighet, problemlösningsförmåga, initiativförmåga samt förmågan att arbeta effektivt i en tvärvetenskaplig och samarbetsinriktad forskningsmiljö.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. En länk till din Google Scholar-profil eller en motsvarande sida är viktig.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 1 sida lång.
Bifoga två publikationer som visar din kompetens inom det aktuella forskningsområdet.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa Kontakt
Tobias Benselfelt bense@kth.se Jobbnummer
10017684