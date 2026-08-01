Leg fysioterapeut/sjukgymnast till Vårdcentraler område Falkenberg
Region Halland / Sjukgymnastjobb / Falkenberg Visa alla sjukgymnastjobb i Falkenberg
2026-08-01
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Vill du arbeta nära både patienter och kollegor i en verksamhet där engagemang, samarbete och arbetsglädje står i centrum?
Nu söker vi en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till våra tre trivsamma vårdcentraler – Vessigebro, Ullared och Slöinge. Tjänsten är fördelad mellan vårdcentralerna och erbjuder en varierad vardag med stor möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du ingår i ett engagerat rehabteam.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter i alla åldrar. Du ansvarar självständigt för fysioterapeutiska insatser samtidigt som du har ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralerna.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Funktionsbedömningar och fysioterapeutiska undersökningar.
Individuell behandling och rehabilitering.
Första bedömning av patienter med besvär från rörelse- och stödjeorganen.
Patientutbildning och rådgivning.
Planering och samordning av rehabiliteringsinsatser.
Konsultation och samverkan med övriga professioner.
Du arbetar nära läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer och rehabkoordinatorer för att ge patienterna en trygg, samordnad och personcentrerad vård.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralerna Vessigebro, Ullared och Slöinge är tre mindre och välfungerande vårdcentraler i Falkenbergs kommun. Tillsammans erbjuder vi bred primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC, fysioterapi, arbetsterapi, psykolog, kurator, laboratorium och specialistmottagningar inom bland annat diabetes och astma/KOL.
Det som förenar våra vårdcentraler är den familjära känslan. Här känner vi våra patienter, samarbetar nära mellan professionerna och hjälper varandra i vardagen. Våra mindre enheter skapar goda förutsättningar för delaktighet, korta beslutsvägar och möjligheten att påverka verksamhetens utveckling.
Att arbeta på tre vårdcentraler ger en stimulerande variation samtidigt som du blir en självklar del av ett engagerat team med gemensamt fokus på hög kvalitet och god kontinuitet för patienterna.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Erfarenhet från primärvård är meriterande, liksom vidareutbildning inom områden som är relevanta för primärvårdens uppdrag.
Vi söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är ansvarstagande, engagerad och flexibel, har ett gott bemötande och ser möjligheter i förändringar. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill vara med och utveckla våra verksamheter.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med patienter, kollegor och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare här
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Falkenbergsvägen 1 (visa karta
)
311 60 ULLARED/VESSIGEBRO/SLÖINGE Arbetsplats
Vårdcentralerna Vessigebro, Ullared och Slöinge Kontakt
Verksamhetschef
Elisabeth Arheden 0702-237178 Jobbnummer
10017667