HR-Konsult till Räddningstjänsten
Jönköpings kommun / Personaltjänstemannajobb / Jönköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Jönköping
2026-08-01
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta i en varierad HR‐roll där du kombinerar administration med konsultativt stöd till chefer. Vill du utvecklas i en verksamhetsnära roll där du både förvaltar och utvecklar HR‐arbetet? Då kanske du är vår nya kollega!
Ditt nya jobb
Som HR-konsult på Räddningstjänsten stöttar och utvecklar du chefer och medarbetare i vardagens HR-frågor. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att HR-processerna fungerar effektivt och håller god kvalitet. Rollen är bred och passar dig som tycker om variation – där du arbetar både med administrativa uppgifter och med rådgivning samt utvecklingsfrågor.
Tjänsten innebär att du till större delen arbetar på plats för att vara tillgänglig för bland annat schemalagd personal och chefer. Räddningstjänsten är en relativt liten förvaltning och vid behov hjälps vi åt att lösa de uppdrag som ska utföras även på andra avdelningar.
• Arbete i personalsystem med lönehantering och anställningsavtal
• Stöd i rekryteringar, personalärenden och arbetstidsfrågor
• Medverkan i utveckling av HR-arbetet
Arbetet innebär tjänstgöring på dagtid, måndag-fredag och du kommer att tillhöra vår Stabs-avdelning som idag består av sex medarbetare. Stabsavdelningen arbetar som stöd till övriga avdelningar med förvaltningsövergripande områden så som personal, administration och ekonomi.
Din kompetens
Du har en utbildning inom HR eller annan utbildnings- eller erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom offentlig verksamhet.
Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Personlig lämplighet kommer att ha stor betydelse vid urvalet.
Välkommen till oss
Räddningstjänsten är en förvaltning i Jönköpings kommun med ca 250 medarbetare. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas inom organisationen. Vårt uppdrag är att bidra till ett tryggt och säkert samhälle i ett brett perspektiv, med högt ställda krav på att möta samhällets förväntningar.
Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser, samordnar kommunens brottsförebyggande arbete, krisberedskap och civilt försvar samt skydd mot olyckor. Vi har en trivsam arbetsmiljö och våra medarbetare har olika professioner och bakgrund. Samverkan sker i hög grad med andra myndigheter och kommuner i länet. Genom samarbetsavtal ansvarar vi också för räddningstjänsterna i Habo och Mullsjö kommun.
Vi erbjuder dig
• Varierande arbetsuppgifter med stor möjlighet till nytänkande
• En spännande arbetsplats med bra gemenskap
• Träningsmöjligheter på arbetsplatsen
• Flextid samt arbetstidsförkortning sommartid
• Friskvårdsbidrag
Bra att veta
Tjänsten är placerad på brandstationen på Rosenlund, Jönköping.
Du innehar körkortsbehörighet B.
Urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden med inledande intervjuer v.36-37.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F för HR-Konsult.
För mer information om befattningens löneintervall: klicka här.
Vill du veta mer?
Avdelningschef Elin Johansson, Stabsavdelningen, 036-10 22 63
HR-konsult Stefan Lund, 036-10 56 66
Facklig företrädare (Vision), Håkan Grunditz 036-10 58 94
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som HR-Konsult!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Kontakt
Stefan Lund stefan.lund@jonkoping.se Jobbnummer
10017669