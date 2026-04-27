Universitetslektor i Design
Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Design syftar till att göra alternativa framtider möjliga genom systematisk, experimentell, människonära, estetisk och kritisk utforskning. Ämnesområdet Design är tvärvetenskapligt, och perspektiv och metoder från såväl de tekniska/naturvetenskapliga, de samhällsvetenskapliga/humanistiska områdena och de konstnärliga områdena används.
Som universitetslektor i Design undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter inom Linköpings universitets olika designorienterade utbildningar. Undervisning fokuserar framför allt på deltagande design, tjänstedesign och interaktionsdesign. Arbetet inkluderar kursdesign och kursansvar.
Designforskning inbegriper en rad olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i form av innovativa kombinationer som styrs av ett medvetet behov av att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden. Designforskning är i högsta grad internationell, och bedrivs därför såväl på svenska som på engelska.
Denna anställning är placerad vid avdelningen https://liu.se/organisation/liu/ida/hcs,
och i forskargruppen Interaktions- och tjänstedesign (IxS). I forskargruppen bedrivs designforskning med fokus på tjänster och interaktion. De senaste 20 åren har vi arbetat i olika delar av offentlig sektor, och deltar sedan några år i kunskapsutveckling i mötet mellan AI och design, samt i skärningen mellan policyutveckling och design. Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål. Viktiga forskningsområden är tjänstedesign, människa-dator-interaktion, kunskapsteknik, språkteknologi, geografiska informationssystem, datorstöd för utbildning/träning, informationshantering, införandet av ny teknik i organisationer samt säkerhet i komplexa system. Linköpings Universitet är ett av Sveriges ledande designforsknings- och utbildningsuniversitet, och är världsledande inom bland annat tjänstedesignforskning.
Du som söker är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete.
Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det omgivande samhället. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel utbildningsadministration och forskningsadministration. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning kommer i första hand lika vikt att fästas vid den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten, i andra hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet, som visas genom undervisning och handledning i design på grund- och avancerad nivå.
Särskilt meriterande för anställningen är pedagogisk skicklighet i mötet mellan design och tjänstesammanhang.
Meriterande för anställningen är genomförda kurser i högskolepedagogik, eller att på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet och dokumenterad erfarenhet av forskning inom två av följande delområden
-design i form av deltagande design, codesign och/eller gestaltande arbete
-tjänst i form av tjänstelogiker och/eller tjänsteorganisering
-människa-dator-interaktion i form av interaktionsdesign och/eller UX
Särskilt meriterande är att ha vetenskaplig skicklighet i alla tre delområden
Meriterande för anställningen är:-att ha erfarenhet av att framgångsrikt planera, ansöka om och erhålla forskningsmedel från externa finansiärer. -att ha en forskningsinriktning som stärker och kompletterar forskningen som omnämns i de tre områdena ovan i kombination med forskningen på avdelningen (se https://liu.se/en/organisation/liu/ida/hcs).
Sökande uppmuntras att bekanta sig med dessa områden, och till sin ansökan bifoga en forskningsplan för de första två åren i relation till detta. -dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är administrativ skicklighet, ledarskapsförmåga och/eller teknisk skicklighet.
Krav för anställningen är erfarenhet från praktikbaserad forskning.
Meriterande för anställningen är:
-dokumenterad erfarenhet av administrativ skicklighet i till exempel ledningsuppdrag.
-dokumenterad förmåga att samverka med omgivande samhället och att kommunicera forskning och utveckling till en bredare allmänhet.
Då undervisning och/eller forskning sker på svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på engelska och det är önskvärt att du inom två år kan undervisa och/eller bedriva forskning på svenska.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Stefan Holmlid stefan.holmlid@liu.se
