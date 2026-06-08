Ingenjörer och projektledare till försvarsindustri
Astek Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-08
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Vi rekryterar löpande på uppdrag av en av Sveriges ledande aktörer inom avancerad teknik och försvarsindustri i Linköpingsområdet. Verksamheten kräver hög teknisk kompetens, förmåga att arbeta strukturerat i komplexa projekt, och vilja att bidra till system som verkligen spelar roll.
Samtliga tjänster är förlagda på plats hos kunden i Linköping. Distansarbete är inte tillämpligt.
Roller vi rekryterar till:
Hårdvaruingenjör
Mjukvaruingenjör
Projektledare (PM)
Konfigurationsansvaring
Systemingenjör
Vi söker dig som
Har relevant högskoleutbildning inom teknik, datavetenskap, elektronik eller liknande
Har minst 3 år erfarenhet från industri, försvar, flyg eller liknande komplex systemmiljö
Kommunicerar obehindrat på svenska — i tal och skrift — och behärskar engelska väl
Är bosatt i Linköping eller beredd att flytta dit för ett heltidsuppdrag på plats
Är svensk medborgare och uppfyller de krav som gäller för säkerhetsprövning enligt svensk lagstiftning
Är van att arbeta i reglerade miljöer med krav på dokumentation och spårbarhet
Vi erbjuder
Vi är ett företag där innovation, gemenskap och utveckling står i centrum. Hos oss får du möjligheten att arbeta med spännande och utmanande projekt i en arbetsmiljö där din kompetens och dina idéer värdesätts. Vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats där teknik och kreativitet möts.
Möjlighet att arbeta med ledande aktörer inom branschen.
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
En företagskultur där vi har kul tillsammans och stöttar varandra!
Bra förmåner som t.ex. 5000kr i friskvård.
Vi uppmuntrar alla ingenjörer att söka oavsett kön, bakgrund eller livssituation.
Vill du också vara en del av vårt team?
Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi rekryterar löpande. Tveka inte med din ansökan och kontakta oss gärna om du har frågor.
Ansvarig rekryterare: Daniella Hernandez Mejl: Daniella.hernandez@astek.net Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869421-2040882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astek Sweden AB
(org.nr 556227-4000), https://astekswedenab.teamtailor.com
Nya Tanneforsvägen 22A (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Arbetsplats
Astek Sweden AB Jobbnummer
9952133