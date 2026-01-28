Universitetsadjunkt i Psykologi
2026-01-28
Institutionen har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom pedagogik, psykologi och socialt arbete.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt i psykologi omfattar framför allt undervisning på psykologprogrammet i våra kurser med inriktning klinisk psykologi och psykologisk behandling.
Kurser på andra program kan också komma inkluderas i arbetsuppgifterna. I förekommande arbetsuppgifter ingår både undervisning, kursutveckling och administration. Adjunktstjänsten innefattar arbete med undervisning, exempelvis i form av föreläsningar, seminarier och laborationer, på campus och på distans, examination av kurs m.m. Tjänsten omfattar även arbete vid psykologprogrammets studentmottagning innefattandes triagering, bedömning, klinisk vägledning samt daglig drift av verksamheten. Vidare ingår även kursplanering, kursutveckling och administrativa uppgifter, så som schemaläggning, kurskoordination, betygsrapportering mm.
Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Behörig för anställningen som universitetsadjunkt i psykologi är den som har avlagt Masterexamen med psykologi som huvudämne, eller har motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser.
Förutom den allmänna behörigheten för anställning som adjunkt som framgår av Mittuniversitetets anställningsförordning krävs för denna anställning psykologexamen och svensk psykologlegitimation.
Övriga krav
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska
- uppvisa pedagogisk skicklighet genom vidimerade intyg.
- ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.
- ha erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete i praktiken.
Anställningen kräver dessutom hög tillgänglighet på Campus i Östersund och mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift.
Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är lyhörd, har god samarbetsförmåga, och gärna knyter kontakter och samverkar internt och externt. Du ska vara stabil och kunna hantera stressfyllda situationer på ett lugnt sätt. Vi ser även att du är strukturerad och självständigt kan planera och genomföra ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete vid en utbildningsmottagning för psykologstudenter. Det är även meriterande med erfarenhet av kliniskt arbete som inkluderar bedömning, behandling, och utredning.
Det är meriterande med dokumenterad erfarenhet av undervisning på akademisk nivå inom klinisk psykologi och psykologisk behandling.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta med lärplattformar. Vidare är det meriterande med goda kunskaper i engelska i tal och skrift, eftersom kurslitteratur ofta förekommer på engelska och viss undervisning kan komma att ske på engelska.
De sökande bedöms utifrån pedagogisk skicklighet, arbetslivs- och undervisningserfarenhet, samt personliga egenskaper.
Handläggning
Beredning av anställningen fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning omfattande 100 % av heltid från och med 2026-02-23 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2027-02-20.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Anna Bjärtå, anna.bjarta@miun.se
, 010-142 81 63 eller studierektor Lena Werner, lena.werner@miun.se
, 010-142 87 77. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, två referenser med arbetsmässig relation, varav en tidigare/nuvarande chef, en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-02-18.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
