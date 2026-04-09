Universitetsadjunkt i informationssystem
2026-04-09
Vill du arbeta med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som universitetsadjunkt på Uppsala universitet.
Institutionen för informatik och media är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionen har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bland annat informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Institutionen för informatik och media har undervisningsuppdrag på programutbildningar och fristående kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen bedriver också verksamhet vid Campus Gotland. Institutionen omsätter omkring 86 mkr och har ca 80 anställda. Läs mer om Institutionen för informatik och media. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Anställningen avser främst undervisning, examination och administration på kurserna 2is232 Programvaruteknisk baskurs, 2is233 Inledande programmering i Java, 2is227 Databaser 2, 2is206 Algoritmer och datastrukturer och 2is241 Interaktionsdesign och UX. Ansvar för hel- eller del av kurs ingår också.
Övrig undervisning kan ingå i tjänsten och kan innefatta kursansvar, undervisning och examination. För aktivt deltagande i institutionens arbete krävs närvaro på arbetsplatsen.
Kvalifikationskrav
Kandidatexamen i informationssystem eller ett närliggande område och förmåga att undervisa på svenska är ett krav för tjänsten.
Sökande väljs efter en kvalitativ helhetsbedömning av deras förutsättningar att genomföra aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att självständigt kunna driva och slutföra sina arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmågan att kunna ta egna initiativ och lösa problem på ett för verksamheten konstruktivt sätt.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Högskolepedagogisk utbildning, undervisningserfarenhet och erfarenhet av Studium/Canvas är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, ca 12 månader. Omfattningen är 75%. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och svar på frågorna hur du uppfyller kraven i annonsen.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Thomas Ejnefjäll, thomas.ejnefjall@im.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2026, UFV-PA 2026/1093.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
Sako-S - saco-s@uu.se
