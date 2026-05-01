Unity UX / Gameplay Engineer (Mobile)
2026-05-01
Publiceringsdatum2026-05-01Om företaget
ReadySet bygger verklighetsbaserade teamupplevelser drivna av mobil gameplay, utmaningar, minispel, lagbaserad tävling och en användarupplevelse som känns modern och premium.
Vi letar efter en Unity-utvecklare som älskar att skapa välpolerade spel med riktigt bra känsla.
Vad du kommer att göra
Du kommer att arbeta tillsammans med vår Lead Unity Developer och hjälpa till att utveckla och förbättra vår mobilapp och gameplay-upplevelse.
Ditt huvudfokus blir att göra ReadySet-appen snygg, modern, smidig och rolig att använda.
Fokusområden:
UI/UX-kvalitet
Animationer & övergångar
Game feel & polish
Snabb prototyping av nya minispel
Om du bryr dig om detaljerna som spelare faktiskt känner. då kommer du trivas i den här rollen.
Huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla och expandera ReadySets mobila UI-bibliotek i Unity (komponenter, skärmar, flöden)
Säkerställa ett UX-first-tänk i våra appar och spel (tydlighet, användbarhet, konsekvens)
Prototypa och bygga minispel och gameplay-interaktioner
Ansvara för polish och game feel: animationer, övergångar, mikrointeraktioner, responsivitet
Säkerställa konsekvens och kvalitet i nya funktioner (undvika ad hoc-lösningar)
Göra det enklare att bygga nya features genom att förbättra UI-grunden
Bidra till generell Unity-utveckling: gameplay-programmering, iteration, buggrättning och förbättringar
Vad vi hoppas att du uppnår (första 30-90 dagarna)
Du levererar kontinuerligt förbättringar inom UX/UI och gameplay
Du höjer tydligt den premiumkänsla appen ger genom bättre polish
Du prototypar minispel snabbt och itererar baserat på feedback
Unity-teamet kan arbeta snabbare tack vare bättre struktur och återanvändbarhet
Du kommer snabbt in i teamet och blir produktivKvalifikationer
Stark erfarenhet av Unity (C#)
Du har byggt riktiga UI-flöden i Unity (inte bara gameplay-logik)
Du bryr dig om detaljer och är stolt över ditt arbete
Du kan prototypa snabbt och iterera utan att fastna
Du har släppt minst en kommersiell mobilapp eller ett spel
Du tar ansvar och kommunicerar tydligt
Meriterande
Intresse för design (Figma, layout, UI-mönster, UX-tänk)
Erfarenhet av animationer/tweening i Unity
Förståelse för mobil prestanda
Erfarenhet av att designa minispel/gameplay-loopar
Intresse för AR eller platsbaserade spel
Intresse för escape rooms eller pusselspelSå ansöker du
Maila careers@playreadyset.com
Ämnesrad: "Unity Developer"
Bifoga:
CV eller LinkedIn
Länkar/skärmdumpar/videor på saker du byggt (UI, prototyper, spel)
En kort introduktion: berätta om något du är stolt över att ha byggt och varför
Vi ser fram emot att höra vad du vill bygga tillsammans med oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Maila angiven email adress senast 31 Maj!
E-post: careers@playreadyset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Unity"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hvnt Entertainment AB
(org.nr 559013-7047), https://www.playreadyset.com
Sturegatan 50 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM
