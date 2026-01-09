Ungdomsutvecklare
2026-01-09
Vill du göra verklig skillnad för unga och bidra till en trygg, meningsfull fritid som stärker deras delaktighet och framtidstro? Då kan du vara rätt person för vårt BUS-gäng i Svenljunga kommun!
BUS - Barn och Unga i Svenljunga - är en enhet med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga 0-24 år. Vi driver verksamheter som Familjecentralen, öppen förskola, Ung i Svenljunga (UiS) och olika projekt - och tillsammans arbetar vi för att starta en Barn- och ungdomscentral.
Allt vi gör bygger på demokrati, medskapande och allas lika värde. UiS riktar sig till unga 11-18 år och kombinerar öppen verksamhet med uppsökande arbete. Vi främjar inkludering och ungas egna engagemang.
I Svenljunga får du det bästa av två världar - närheten i den lilla kommunen, med korta beslutsvägar och nära till idéerna, i kombination med stora utvecklingsmöjligheter. Det händer mycket spännande utveckling i vår kommun och vår organisation. Nu fokuserar vi särskilt mycket på barn och ungdomar. Vi har genomfört vår största satsning på skolor någonsin och byggt två moderna skolor i södra kommundelen. Vår uppskattade Familjecentral får snart sällskap av en Barn- och ungdomscentral.
Vi är stolta över vår kommun och vårt uppdrag. Välkommen till Svenljunga - vi erbjuder det godaste livet!
Besök oss gärna på sociala medier för att få en inblick i vår vardag:
Instagram: @ungisvenljunga, @familjecentralensvenljunga
Facebook: Ung i Svenljunga
Som ungdomsutvecklare inom Ung i Svenljunga (UiS) arbetar du tillsammans med tre kollegor för att skapa jämlika förutsättningar för unga 11-18 år, med fokus på fritid, hälsa, studier och framtidstro. Arbetet sker både uppsökande och inom öppen verksamhet, i nära samverkan med skolor, socialtjänst, föreningsliv och andra samhällsaktörer.
Du skapar trygga, tillgängliga mötesplatser där ungdomar kan växa, utvecklas och engagera sig. Uppdraget omfattar att driva aktiviteter, möta unga där de finns, ge stöd till särskilda grupper och stärka ungas delaktighet och inflytande genom demokratiskt arbete.
Rollen bygger på en stark värdegrund allas lika värde, inkludering och medskapande och du verkar som en brobyggare för samarbete och långsiktig utveckling. Verksamheten utgår från KEKS-nätverkets principer och syftar till att vara kompensatorisk, öppen och inkluderande. Arbetet är varierat och självständigt, med visst kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, relationsskapande och vill göra verklig skillnad för unga. Du har relevant eftergymnasial utbildning exempelvis som socialpedagog eller fritidsledare och gärna erfarenhet av arbete med ungdomar i förebyggande eller hälsofrämjande sammanhang.
Du är trygg, ansvarstagande och har lätt för att bygga förtroende med både ungdomar, deras viktiga vuxna och samarbetspartners. Du är kreativ, lösningsfokuserad och initiativrik, men trivs också med att arbeta nära kollegor och andra aktörer.
Erfarenhet av värdegrundsarbete, normkritik, ungas inflytande eller bred kulturell kompetens är meriterande. Du delar vårt synsätt där ungdomar ses i sitt sammanhang och där tillit, inkludering och öppenhet är centralt.
Tjänsten kräver flexibilitet då arbetet sker både dagtid, kvällstid och ibland helger. B-körkort är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hoppas att du vill vara med och skapa det godaste livet för unga i Svenljunga! Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
