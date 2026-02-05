Ungdomstjänstsamordnare
2026-02-05
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi ungdomstjänstsamordnare!
Inom arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation - med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
Som ungdomstjänstsamordnare arbetar du främst med att verkställa ungdomstjänst och medlingsuppdrag. Ungdomstjänst och medling är lagstadgade verksamheter som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla för ungdomar. Tingsrätten kan döma ungdomar mellan 15-21 år till ungdomstjänst som en brottspåföljd där både behandlande samtal och arbete ingår.
I rollen som ungdomstjänstsamordnare ansvarar du för att hålla i påföljdsprogram och aktivt arbeta för att hitta ungdomstjänstplatser samt att hålla en löpande kontakt med socialtjänst och rättsväsendet. Medlingsuppdraget innebär att medla mellan brottsoffer och den som utfört brott, medling är frivilligt och förutsätter att båda parter vill ta del av densamma.
Vem söker vi?
Du som söker har socionomexamen eller kandidatexamen inom någon annan beteendevetenskaplig disciplin. Har du 30 eller fler högskolepoäng i kriminologi är det meriterande. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom socialtjänst, behandlingsmiljöer, skola eller motsvarande med fokus på ungdomar i riskgrupp.
Eftersom kommunikation och dokumentation är en stor del i ditt arbete har du lätt för att kommunicera på svenska både i tal och skrift. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för enkelt ta dig runt i kommunen vid behov. Du är en person med förmåga att arbeta med andra människor, vilket innebär att du är prestigelös, bra på att lyssna, visa empati och respekt för de personer du möter i ditt arbete.
När sökande erbjudits anställning ska den som ska verka på ett HVB-hem visa specifikt utdrag ur polisens belastningsregister enligt Social-tjänstlagen 6 kap. § 1.
Det här är vi
Verksamheten har 19 medarbetare och bedriver bland annat öppenvård, rådgivning, samtalsbehandling och förebyggande arbete med särskilt fokus på ungdomar. Tillsammans med din kollega kommer du att arbeta med och utveckla arbetet med kommunens ungdomstjänst och medlingsuppdrag.
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Arbetsplatsen erbjuder bland annat en god arbetsmiljö, kompetensutveckling, utbildning i medling samt regelbunden handledning.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Kristianstad kommun, Vuxenvård
Enhetschef
