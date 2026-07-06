Ungdomscoach till kultur och fritid
Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sjöbo Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sjöbo
2026-07-06
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Familjeförvaltningen i Sjöbo kommun är en spännande verksamhet där många samhällsbärande funktioner ingår så som förskola, grundskola och anpassad grundskola, individ och familjeomsorg, vuxenutbildning, kultur & fritid, gymnasium samt arbetsmarknad och integration. Vi har en hög utvecklingstakt för att följa den samhällsväxt som sker inom varje verksamhet. Hos oss får du vara delaktig i kreativa, spännande möten med människor som brinner för samma sak som du i att få andra att växa. Vi arbetar tillsammans med fokus på en lärande organisation.
Tjänsten ungdomscoach ingår i enheten kultur och fritid och är en del av ett team där olika kompetenser samverkar. Arbetsgruppen består av 2 ungdomscoacher, (den utlysta tjänsten samt en roll med socialpreventiv inriktning), 1 ungdomsbehandlare, 1 enhetschef och 1 Folkhälsostrateg.
Utvecklingsarbetet är en del av förvaltningens riktade uppdrag kopplat till förbättrade livsvillkor, meningsfull fritid och förebyggande arbete riktat till barn och unga.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Var med och forma ett tryggt, aktivt och utvecklande Sjöbo för och med våra ungdomar!
Är du engagerad i våra ungdomar och deras förutsättningar för en meningsfull fritid? Har du en förmåga att bygga relationer och se individen samtidigt som du kan analysera och arbeta på en strategisk nivå? Då skall du söka den här spännande tjänsten och bli en del av att utforma en ny arbetsmetod hos oss!
Nu söker vi dig som kan vara en viktig pusselbit i det främjande arbetet med ungdomar. I samverkan skapar vi en aktiv, social och utvecklande fritid för kommunens alla ungdomar. Vi följer ungdomarna genom att vara mobila och finnas på de arenor och platser där de unga finns och skapar aktiviteter utifrån ungdomars behov och delaktighet. I förlängningen vill vi också att ungdomarna själva ska vara med och arrangera sin egen fritid och att ungdomscoachen ska coacha dem dit.
Du samverkar och bygger nätverk med skola,föreningsliv och andra relevanta aktörer för att skapa möjligheter för kommunens unga.
Du arbetar både på en operativ och strategisk nivå.Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse för ungdomsfrågor och ser unga som en resurs. Du är en utåtriktad, engagerad och trygg vuxen som har lätt för att skapa tillitsfulla relationer med ungdomar. Du är strukturerad och tycker om att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs bra i ett samarbete då du kommer att ingå i olika nätverk och arbetsgrupper. Du ska vara initiativtagare och en igångsättare med ett coachande förhållningssätt.
Du känner dig trygg i att ta kontakt med och ha samtal med ungdomar och har lätt för att samarbeta både internt och extern. Tjänsten innebär mycket arbete i team och därför är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera, skapa tillitsfulla relationer och, tillsammans med arbetsgruppen, jobba för att uppnå goda resultat i arbetet. Det är även viktigt att du är flexibel i ditt arbete och har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter. Vi ser gärna att du har förståelse för och vana av att använda sociala medier som medel och verktyg.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser och egenskaper.
Det är ett krav att du är utbildad socialpedagog, fritidsledare eller annan likvärdig utbildning med inriktning ungdom.
Det är ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen 13-19 år.
Meriterande om du har genomgått utbildning i motiverande samtal eller kriminalitet som livsstil.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-05 Alternativt efter överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/82". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Arbetsplats
Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur Kontakt
Enhetschef
Johanna Flink johanna.flink@sjobo.se 0734-242680 Jobbnummer
9993023