Fritidsledare sökes till spännande uppdrag på Lorensborg fritidsgård!
Malmö kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-07-29
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Ref: 20261658
Är du en erfaren och engagerad fritidsledare som vill göra skillnad för ungdomar? Vill du vara med och utveckla ett nytt och betydelsefullt uppdrag? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker nu två fritidsledare till ett uppdrag riktat mot Bellevuegymnasiet.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare är du med och bygger en trygg, inkluderande och inspirerande mötesplats tillsammans med unga. Du tror på ungas förmåga, ser deras idéer och engagemang som en styrka och skapar förutsättningar för en ungdomsproducerad verksamhet där delaktighet och inflytande står i centrum.
Med ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt är du en trygg vuxen som inspirerar ungdomar att ta initiativ, utvecklas och prova nya idéer. Du sätter tydliga gränser när det behövs och skapar samtidigt goda relationer som bygger på respekt och tillit. Du möter både de behov unga själv uttrycker och de behov som du som fritidsledare identifierar. Dessa omsätter du sedermera i planerade och spontana aktiviteter där effekterna av ditt arbete bidrar till ungdomarnas utveckling och engagemang.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att utveckla verksamheten. Du bidrar aktivt till gemensamma mål och är samtidigt en "doer" som får saker att hända. Arbetet innebär nära samverkan med skolor, vårdnadshavare, polis, socialtjänst, föreningsliv och andra lokala aktörer.
Din hemvist kommer att vara på Lorensborg fritidsgård som idag består av 6 fritidsledare, men du kommer att arbeta i stor omfattning på Bellevuegymnasiet. Uppdraget innebär att du tillsammans med kollegor och samarbetspartners kommer att:
Arbeta förebyggande och motivera ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid.
Uppmuntra och vägleda ungdomar till fritidsaktiviteter, exempelvis genom föreningsliv, fritidsgårdar och andra mötesplatser.
Bygga trygga och tillitsfulla relationer med ungdomar utifrån ett coachande förhållningssätt.
Samverka med andra förvaltningar, Bellevuegymnasiet och civilsamhället för att stärka ungas möjligheter och delaktighet.
Vara med och utveckla uppdraget utifrån målgruppens behov.
Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls-, och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en fritidsledarexamen från folkhögskola eller annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp
Annan relevant eftergymnasial utbildning kan exempelvis vara inom pedagogik, socialt arbete eller samhällsvetenskap, såsom fritidspedagog, socionom, socialpedagog, lärare, kriminologi, sociologi, genusvetenskap, idrottsvetenskap, internationella relationer eller mänskliga rättigheter.
Flerårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar i gymnasieåldern.
Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta i gymnasieskolan
Har erfarenhet av uppsökande arbete
Har dokumenterad kunskap om normkritik, jämställdhet och ungas delaktighet
Erfarenhet av att driva eller varit en del av projekt med eller för målgruppen.
Har erfarenhet av ideellt engagemang i föreningsliv eller annan verksamhet för unga i gymnasieåldern.
Vi söker dig som är trygg, stabil och ansvarstagande med ett genuint engagemang för barn och unga. Du ser ungas resurser och potential och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du är en tydlig vuxen som vågar sätta gränser när situationen kräver det.
Du är en lagspelare som samarbetar väl med kollegor och andra aktörer, men du trivs också med att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du är initiativrik, handlingskraftig och lösningsorienterad – en person som ser möjligheter, omsätter idéer i handling och bidrar till att utveckla verksamheten.
Du har god pedagogisk förmåga, är lyhörd och flexibel och anpassar ditt arbetssätt utifrån ungdomarnas och verksamhetens behov. Med personlig mognad, ett gott omdöme och en helhetssyn bidrar du till en trygg och positiv miljö för både ungdomar och kollegor.
Känner du igen dig? Då kan det vara just dig vi söker!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Malmös fritidsgårdar driver fritidsgårdsverksamhet på många platser runt om i staden, för målgruppen barn och unga i årskurs 4 till sista året på gymnasiet. Fritidsgårdsverksamheten är mer än bara en plats för aktiviteter – det är en plats där unga får stöd, blir sedda och hörda. Vi möter och engagerar unga på deras egna villkor genom att bygga långsiktiga relationer. I våra fritidsgårsdsverksamheter gör du skillnad – varje dag.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö.
På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna, med målet att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommesleÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Med stöd i lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, kommer ett utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning. Detta då arbetet innebär kontakt med barn och unga. Länk till utdraget för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Patricia Seraji patricia.seraji@malmo.se Jobbnummer
10014562