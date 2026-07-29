Två verksjurister - IT och digitalisering (vikariat)
Svenska Kraftnät / Juristjobb / Sundbyberg Visa alla juristjobb i Sundbyberg
2026-07-29
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Vill du arbeta med juridiska frågor i skärningspunkten mellan teknik, samhällsutveckling och Sveriges energiförsörjning?
Svenska kraftnät spelar en central roll i energiomställningen och ansvarar för Sveriges transmissionsnät för el. En vital del av denna samhällsviktiga infrastruktur utgörs av de IT-system och digitala tjänster som används för att styra, övervaka och säkerställa en trygg elförsörjning.
I takt med att verksamheten digitaliseras ökar behovet av juridiskt stöd inom områden som IT-rätt, dataskydd, informationshantering, AI och cybersäkerhet. Den juridiska regleringen av dessa områden är en viktig förutsättning för att Svenska kraftnät ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Nu söker vi två verksjurister som har erfarenhet av eller intresse för digitaliserings- och IT-relaterade frågor och som vill bidra i en samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
I rollen som Verksjurist – IT och digitalisering ansvarar du främst för att ge kvalificerat juridiskt stöd till verksamheten inom områden som IT, digitalisering, dataskydd och informationshantering. Du arbetar nära verksamheten i både löpande frågor och utvecklingsinitiativ och bidrar till att säkerställa att Svenska kraftnäts verksamhet bedrivs i enlighet med gällande regelverk, samtidigt som framtidens digitala lösningar möjliggörs på ett rättssäkert sätt.
Tjänsten kommer även att innefatta:
juridisk rådgivning inom IT-affärsjuridik och IT-avtal
stöd i frågor rörande dataskydd (GDPR) och informationshantering
rådgivning inom offentlighet och sekretess kopplat till digital information
juridiskt stöd i frågor som rör AI och ny teknik
stöd i upphandlingar och avtalsfrågor
deltagande i utredningar och projekt med juridisk koppling
framtagande och granskning av avtal, styrande dokument och rättsliga bedömningar
Rollen erbjuder en bred juridisk vardag med frågor som spänner från dataskydd och informationshantering till AI, digitalisering och IT-affärsjuridik. Samtidigt får du möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens energisystem tillsammans med erfarna kollegor inom både juridik och teknik.
Som verksjurist tillhör du enheten Verksjuridik inom Rättsavdelningen. På Rättsavdelningen arbetar cirka 30 jurister. Rollen ingår i IT-rättsfunktionen som består av tre IT-rättsjurister och en dataskyddsjurist.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en rådgivande roll med många kontaktytor. Du har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du självständigt driver dina arbetsuppgifter framåt. Du arbetar målinriktat och tar ansvar för att föra juridiska frågor från analys till välgrundade rekommendationer och lösningar. Rollen ställer krav på ett gott omdöme, hög integritet och förmåga att omsätta juridiska resonemang till praktiska och verksamhetsnära råd. Eftersom arbetsområdet utvecklas i takt med tekniken ser vi även att du är nyfiken och har ett intresse för nya digitala lösningar och arbetssätt.
Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Svensk juristexamen eller jur.kand.-examen
Du har även:
minst några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från exempelvis myndighet, domstol, advokatbyrå, organisation eller företag
erfarenhet av IT-rättsligt arbete eller annan erfarenhet som Svenska kraftnät bedömer som relevant tex. frågeställningar med koppling till IT, digitalisering eller informationshantering
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
utbildning inom IT-rätt, dataskydd eller närliggande område
erfarenhet från offentliga sektorn
erfarenhet av arbete i rådgivande eller stödjande funktion i större projektorganisation eller verksamhet
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, när arbetet så tillåter.
#LI-hybrid.
Resor förekommer i begränsad omfattning denna tjänst.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader.
Sista ansökningsdag är 17 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Eva Norreby, rekryterande chef, 010-475 98 64
Malin Magnusson, ansvarig rekryterare, 076-780 68 64, vi samarbetar med Experis & Jefferson Wells
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10014565