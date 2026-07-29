Elevassistent till Valdemarsro gymnasium Sege Park
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2026-07-29
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Ref: 20261732
Valdemarsro gymnasium Sege Park söker nu en engagerad elevassistent med kompetens inom teckenspråk till anpassad gymnasieskola.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent bidrar du tillsammans med övrig personal till att skapa en tillgänglig lärmiljö som ger varje elev bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
I rollen kommer du, i samarbete med ansvarig pedagog, att planera och delta i det pedagogiska arbetet. Du har en viktig uppgift i att stödja och främja elevernas kunskapsmässiga och personliga utveckling, både på grupp- och individnivå. På Valdemarsro Sege park är du ett stöd för eleverna såväl under lektioner som under raster och pauser. Du arbetar för att möjliggöra lärande och följer upp insatser utifrån varje elevs individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår även korttidstillsyn samt andra förekommande uppgifter inom skolan.
I arbetet ingår även omsorgsuppgifter såsom personlig omvårdnad, fysiska lyft och förflyttningar. Det kommer även att innebära att du arbetar med elever som har ett utmanande beteende. På Valdemarsro Sege Park arbetar vi tvärprofessionellt, vilket innebär att du som elevassistent kommer att ha ett nära samarbete med andra professioner kring elevens progression och utveckling.KvalifikationerKvalifikationer
Slutförd och godkänd gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg eller barn och fritid, alternativt annan likvärdig utbildning och förvärvad kompetens inom området
Kompetens inom teckenspråk (Observera - inte tecken som stöd, TAKK)
Digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda digitala verktyg som arbetsredskap och hjälpmedel
God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Utbildning och/eller kunskap om kognitiva, fysiska och/eller psykosociala svårigheter
Utbildning och/eller kunskap om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation)
Erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar med kognitiva och/eller fysiska svårigheter
Erfarenhet av personlig omvårdnad
Kännedom inom autismspektrum och lågaffektivt bemötande
Vi söker dig som har ett gott bemötande med vilja och förmåga att hjälpa andra. Du inger förtroende och är mån om att bygga och upprätthålla goda relationer till elever, kollegor, vårdnadshavare och samverkanspartners. Som person har du ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån person och situation. Du har god pedagogisk insikt och anpassar dig lätt till förändringar, med elevens bästa i fokus. Du förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka elevernas vardag och lärande, och du bidrar till en inkluderande och respektfull skolmiljö.
Eftersom Valdemarsro Sege Park är en nyöppnad skolenhet befinner vi oss i en spännande uppbyggnadsfas. Det innebär att du behöver vara flexibel och trivas i en föränderlig miljö.
Om arbetsplatsen
Valdemarsro gymnasium är en anpassad skola som arbetar för att vara en förebild för hur man utformar en tillgänglig lärmiljö utifrån alla elevers olika förutsättningar. Här skapas dagligen utrymme för lärande och utveckling i en varm och inkluderande miljö. Skolan erbjuder utbildning inom individuella och nationella program med en stor ämnesbredd; hälsa, vård och omsorg, handel och service, estetiska verksamheter samt fastighet och byggnation. Som medarbetare får du engagerade kollegor i en av Sveriges största verksamheter för anpassad skola. Vi verkar för att våra elever ska bli självständiga individer med möjlighet att uttrycka sig, göra aktiva val och utöva meningsfulla aktiviteter.
I augusti 2026 öppnar vi upp vår nya skolenhet Valdemarsro Sege Park, en del av Valdemarsro gymnasium. Här bedrivs undervisning inom det individuella programmet i anpassad gymnasieskola. Skolan är belägen i nyrenoverade lokaler i närheten av Beijers park.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1900 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid Arbetstid: 08.00-16.30
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad. Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister innan anställning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga ditt registerutdrag i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Kommunal Malmö Förskola/Skola Facklig kontakt malmo-forskola-skola.skane@kommunal.se +46104427941 Jobbnummer
10014554