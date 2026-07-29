Personlig assistent till Ystads Kommun
Ystad kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2026-07-29
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Välkommen att arbeta tillsammans med oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Att vara personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt yrke som kräver personlig mognad, flexibilitet och uppmärksamhet. Arbetet innebär att stödja brukare som är beviljade personlig assistent i vardagen utifrån deras behov.
Som personlig assistent är det viktigt att ge en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Insatser som är anpassade utifrån individens förutsättningar och behov för att kunna uppnå goda levnadsvillkor.
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i denna brukarens vardag till en glad och social kille i 25-årsåldern. Arbetet innebär att du finns med i de dagliga rutinerna och bidrar till att skapa struktur, trygghet och livskvalitet. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat hjälp med morgonrutiner, personlig hygien, måltider, påklädning och förflyttningar. Du kommer också att stötta brukaren i att komma ut, vara aktiv och delta i olika aktiviteter under dagen. Viss hushållshjälp kan förekommer, exempelvis tvätt och enklare praktiska uppgifter.
Du behöver vara lyhörd och ha en god fingertoppskänsla men också mod att stå upp för brukaren och dess behov, både i vardagen och gentemot omgivningen. Vi ser gärna att du är en positiv, engagerad och trygg person som vågar ta för dig, är initiativrik och inte rädd för att ta i där det behövs.
Inom ramen för uppdraget kan du tänkas att arbeta dag- och helg, enstaka kväll kan förekomma!Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med personer som har fysiska/intellektuella funktionsnedsättningar, är ansvarsfull med ett respektfullt bemötande och förhållningssätt samt kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga, arbetar utifrån den enskildes behov och egna resurser.Kvalifikationer
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller alternativt inom vård och omsorg eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Studerat omvårdnadsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av medicinering.
• Erfarenhet av hjälpmedel exempelvis liftar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande.
Ansök idag och få ett givande och meningsfullt jobb som gör skillnad i människors vardag. Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Främst dag och enstaka helg
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337395". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef FoS
Marie Ståhlbrand marie.stahlbrand@ystad.se +46411577713 Jobbnummer
10014578