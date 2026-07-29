Enhetschef centralt stöd ekonomikontoret
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Ekonomikontor / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-29
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Hos oss i Borlänge kommun står utveckling högt på agendan. Vi är en organisation full av idéer, engagemang och människor som vill göra skillnad! Att jobba här är att vara en del av något större – Borlänges framtid.
Jobba smart och må bra! Vi tror på att livet är mer än bara jobb. Därför erbjuder vi:
• Flexibel arbetstid
• Möjlighet till distansarbete
• Semesterväxling
• Ett förmånligt friskvårdsbidrag
• En trygg anställning med schyssta villkor
• Kollegor som får dig att trivas på riktigt
Ekonomikontoret är navet i kommunens ekonomistyrning. Här är vi, utöver ekonomichef och enhetschefer, 30 medarbetare som arbetar prestigelöst, stöttar varandra och tillsammans får saker att hända. Centralt stöd är en av två enheter på ekonomikontoret och hanterar centrala ekonomiprocesser så som redovisning, reskontror, ekonomisystem, internbank och inköpsfrågor.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
Jag finns här för Borlängebon
Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Centralt stöd har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp enhetens arbete. Ditt uppdrag är att skapa tydliga förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar, utvecklas i sina roller och samverka effektivt inom och mellan sina ansvarsområden. Vi befinner oss i en utvecklingsresa där ledarskapet har en central roll i att skapa tydlighet, ansvar och långsiktigt hållbara arbetssätt.
Du ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö och säkerställer att enheten levererar med hög kvalitet, god intern kontroll och effektiv resursanvändning samtidigt som du driver en långsiktig utveckling av arbetssätt och kompetens.
Du kommer bland annat att:
• Leda, stötta och utveckla en engagerad grupp på 13 medarbetare
• Skapa struktur, tydlighet och gemensamt ansvar i enhetens uppdrag och arbetssätt
• Vara ett stöd till medarbetarna i kvalificerade ekonomiska bedömningar och beslut, utan att arbeta operativt i detaljer
• Driva utveckling av arbetssätt, system och rutiner i takt med förändrade behov
• Säkerställa god intern kontroll och följsamhet mot lagar, regler och styrdokument
• Samverka med kommunens verksamheter, bolag och externa parter
• Delta aktivt i ekonomikontorets ledningsgrupp och bidra till den strategiska utvecklingen av kommunens ekonomistyrningKvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang, ansvarstagande och tillit. Du motiveras av att utveckla både människor och verksamhet och är bekväm med att leda i förändring.
Du har:
Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande inriktning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Gedigen erfarenhet av att leda andra, som chef eller i annan tydlig ledarroll
God erfarenhet av arbete inom ekonomi, som ger dig en stabil grund i rollen som ledare
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att arbeta med ekonomiska processer eller ekonomistyrning i en större organisation
Vana av att leda team med olika specialistkompetenser
Som ledare är du:
Tydlig och coachande, med förmåga att skapa ansvar och självständighet hos dina medarbetare
Trygg i att fatta beslut och samtidigt låta andra ta plats och växa i sina roller
Bekväm med att leda utan att detaljstyra
Strukturerad och strategisk med fokus på helhet, prioriteringar och långsiktig utveckling
Kommunikativ och samarbetsinriktad, med god förmåga att bygga förtroendefulla relationer
I rollen är ditt ledarskap avgörande för hur enheten utvecklas. Vi söker dig som drivs av att utveckla verksamhet och arbetssätt, och som ser möjligheter i förändring. Du har ett tydligt resultatfokus och förmåga att omsätta mål till konkreta planer och aktiviteter som följs upp över tid.
Du arbetar strukturerat med både kort- och långsiktig planering, samtidigt som du är flexibel när förutsättningarna ändras. Genom ett öppet och tydligt sätt att kommunicera skapar du förtroende, engagemang och goda samarbeten både inom enheten och i kontakten med andra delar av organisationen.
Varför välja oss?
Här får du inte bara ett spännande och ansvarsfullt uppdrag, du blir också en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra i vardagen. Du får frihet under ansvar, möjlighet att utveckla både dig själv och våra arbetssätt, och du får vara med och bidra till något som verkligen spelar roll en välfungerande kommun för Borlängeborna.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
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781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/Ekonomikontor Kontakt
Finns tillgänglig from 12 aug
Sofia Kuoppa Söderström, Akavia sofia.kuoppa@borlange.se 0243-74118 Jobbnummer
10014581