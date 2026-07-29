Ungdomsledare till KTT-verksamhet
Lidingö Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lidingö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lidingö
2026-07-29
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Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
Vill du ha ett viktigt och roligt uppdrag? Kom till oss och skapa en trygg och utvecklande skolvardag och fritid för våra ungdomar! Allhuset erbjuder verksamhet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning – verksamheten präglas av glädje, kreativitet och nära arbete med våra ungdomar. Verksamheten växer och vi söker en fritidsledare som är redo för nya utmaningar och vill bli en del av vårt härliga team!
Verksamheterna ligger centralt på Lidingö i Högsätra. På korttidstillsynen är vi ett team med fem ungdomsledare. Vi har 11 inskrivna ungdomar som spenderar sina eftermiddagar hos oss samt hela lovdagar och vissa kvällar och lördagar.
Vår verksamhet syftar till att främja våra barn och ungdomars livsvillkor och stötta dem till att utveckla sin självständighet och delaktighet i samhället. För att verksamheten ska hålla hög kvalité och vara en lärande organisation ser vi fortbildning och kompetensutveckling som en viktig insats för vår personal. Vi arbetar löpande med kollegial handledning, uppföljningar och systematiskt kvalitetsarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Under tillsynen kommer du stötta ungdomarna i att delta i aktiviteter och vardagliga göromål. Vi arbetar individanpassat och på uppdrag av socialtjänsten. Du kommer ha kontaktmannaskapsansvar för 3-4 ungdomar och därmed ha ansvar för att föra social dokumentation. Vi skriver genomförandeplaner och journalanteckningar i LifeCare.
Du kommer att ha en viktig roll att tillsammans med dina kollegor planera och genomföra aktiviteter med inslag av kreativitet, fysisk aktivitet och social interaktion. Vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever ska utvecklas och må bra. Grundläggande principer och metod i vårt arbete är lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.Kvalifikationer
Vi tror på personal som brinner för sitt uppdrag och som vill bidra med sin kompetens och erfarenhet.
• Du är utbildad fritidsledare eller motsvarande
• Du har tidigare erfarenhet från arbete inom korttidstillsyn, anpassad grundskola eller liknande verksamhet.
• Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning.
• Du är engagerad, lösningsfokuserad och trygg i din yrkesroll.
• Du har ett låg effektivt förhållningssätt och skapar goda relationer med kollegor, elever och föräldrar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är ett vikariat med tillträde 24 augusti eller enligt överenskommelse, tom 31 december med möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgrad 70%.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C333843". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Veronica Blixt Myrsell veronica.blixt.myrsell@lidingo.se Jobbnummer
10014580