Service Owner - Containerplattform
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Vill du bidra till utvecklingen av verksamhetskritiska plattformar och moderna arbetssätt inom IT?
Vi söker nu en Service Owner till vårt område "IT för IT" med fokus på containerplattform och DevOps-förmåga. Rollen innebär ett helhetsansvar för operativ förvaltning, prioritering, roadmap och samordning i nära samarbete med tekniska team och andra funktioner inom organisationen.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som Service Owner - Containerplattform arbetar du nära våra OpenShift-engineers och fokuserar på att skapa samarbete och framdrift kring plattformens utveckling och förvaltning.
Tyngdpunkten i rollen ligger därför på att tillsammans med teamen driva förvaltning och utveckling av plattformens förmågor, snarare än att själv vara teknisk specialist inom OpenShift eller DevOps.
Du arbetar med prioritering, planering och uppföljning av aktiviteter inom förvaltningsområdet samt ansvarar för samordning mellan olika team och intressenter. Rollen omfattar även budgetarbete, roadmap, leveransplanering och ekonomiska avvägningar inom området.
Arbetet bedrivs i en agil och föränderlig miljö där containerplattform och DevOps-förmåga utvecklas i samspel med övriga delar av IT-organisationen. Rollen omfattar även utveckling av plattformsförmågor i hybrid- och molnnära miljöer samt samverkan mellan containerplattform, on-prem-infrastruktur och framtida molnförmågor.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhetskritisk IT-miljö där plattform, automation och moderna arbetssätt är centrala delar av utvecklingen. Rollen innebär stora möjligheter att bidra till utveckling av både teknik, arbetssätt och samverkan inom organisationen.
Om dig
Skallkrav
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och kan bygga samt upprätthålla starka relationer med olika intressenter. Du skapar samverkan mellan team med olika perspektiv och teknisk mognad och bidrar till en gemensam riktning och prioritering inom området. Du är strukturerad och har förmåga att kombinera struktur med framdrift i föränderliga miljöer, även när alla förutsättningar inte är tydliga från början. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vidare har du akademisk utbildning inom IT/systemvetenskap eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Därutöver har du:
Flerårig erfarenhet av IT-förvaltning eller plattformsansvar, alternativt motsvarande ledande roll i större organisation
Erfarenhet av att leda eller samordna tekniska specialistroller inom IT
Erfarenhet av samordning av tekniska team och intressenter i operativ leverans
Erfarenhet av budgetarbete, prioritering och planering inom IT
Erfarenhet av ITIL
Erfarenhet av verksamhetskritiska miljöer med höga krav på tillgänglighet
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
PM3 eller motsvarande förvaltningsmodell
Arbete inom containerplattformar såsom OpenShift eller Kubernetes
DevOps- eller plattformsnära organisationer
Hybrid-, molnnära eller cloud native-miljöer
Förändringsarbete och utveckling av arbetssätt i större organisation eller myndighet
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg/Stockholm
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag är den 26 augusti 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Vänligen bifoga ditt CV på svenska där du tydligt beskriver den erfarenhet som vi söker.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Anki Snis, 070 377 59 69 eller anki.snis@se.experis.com
. Kontakter på Svenska kraftnät:
Victoria Waltenberg, rekryterare, 010 350 90 45
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: förnamn.efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsäkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10014556