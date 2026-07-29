Jurister till ny AI-enhet på PTS
Post- och Telestyrelsen / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-29
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Vill du vara med och forma hur Sverige implementerar EU:s AI-förordning? Vi söker nu flera samhällsengagerade jurister som vill ta en viktig roll i uppbyggnaden av PTS arbete med AI-förordningen. Hos oss får du arbeta i ett framtidsområde där juridik, teknik och samhällsfrågor möts och bidra till en trygg och ansvarsfull AI-användning i Sverige.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på den nya enheten för AI-reglering. Enheten ska bildas för att omhänderta PTS uppdrag som marknadskontrollmyndighet enligt AI-förordningen. Enheten kommer också att ha i uppdrag att inrätta och driva den nationella regulatoriska sandlådan, som AI-förordningen ställer krav på.
"Jag som rekryterar till tjänsten heter Ida Ek. Jag är ny som chef, men erfaren projektledare, och har drivit PTS AI-projekt. Som projektledare är jag strukturerad, inlyssnande, drivande och väldigt mån om att vi hjälps åt att hitta vägar framåt och har roligt tillsammans. Jag rekryterar nu till en AI-enhet som jag och mina kollegor kommer att sätta upp under hösten."
Om rollen
I rollen som jurist blir du en viktig person i förberedelserna för de uppgifter som PTS föreslås få med anledning av EU:s AI-förordning och senare i den organisation som ska hantera de nya uppgifterna. Du arbetar med tolkning och tillämpning av AI-förordningen och angränsande regelverk såsom GDPR, förvaltningsrätt och EU-rätt. Arbetet omfattar bland annat marknadskontroll och tillsyn, juridiska utredningar, att ta fram vägledning och information till de som träffas av regleringen samt att utforma föreskrifter inom området. Du medverkar även i utvecklingen av regulatoriska testmiljöer och genomförandet av regulatoriska sandlådeprojekt. Rollen innebär nära samverkan med tekniska experter och andra kompetenser för att bidra till en rättssäker AI-användning. Du kommer också att samarbeta med andra svenska myndigheter och medlemsstater inom EU samt arbeta med utbildning för externa intressenter, exempelvis genom workshops och seminarier. Tjänsten kan innebära resor i varierad omfattning för deltagande i externa och internationella möten.
Om teamet
Här får du möjlighet att vara med från början och bygga upp arbetssätt, processer och samarbeten inom ett område som kommer att få stor betydelse framåt. Vi erbjuder en samarbetsinriktad arbetsmiljö där vi delar kunskap, stöttar varandra och gemensamt utvecklar verksamheten.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med olika aktörer både inom och utanför myndigheten. Du är kreativ och kan växla mellan policy, teknik och juridik samt ta egna initiativ och driva arbetet framåt. Du är relationsskapande och har förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett begripligt sätt till olika målgrupper och yrkeskategorier. Samtidigt arbetar du strukturerat, identifierar behov, driver ditt arbete självständigt och kan hantera flera parallella uppgifter inom olika områden som rör AI-förordningen.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
Juristexamen 270 hp eller annan akademisk examen inom juridik/rättsvetenskap om minst 180 hp.
Flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är även meriterande om du har:
Relevant erfarenhet av arbete med tillsyn eller marknadskontroll.
Relevant erfarenhet av kvalificerat arbete med EU-rättsliga frågor, t.ex med lagstiftningsprocesser inom EU eller genomförande av EU-rätt i nationell lagstiftning.
Flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning.
Relevant erfarenhet av arbete med juridik kopplat till digitalisering, t.ex. AI‐förordningen, Digital Service ACT eller angränsande regelverk.
Relevant erfarenhet av teknikrelaterad juridik.
Relevant erfarenhet av arbete med dataskydd.
Notarietjänstgöring.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir jurist.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Ida Ek på ida.ek@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 19 augusti.
Observera att rekryteringsprocessen kommer att vara pausad under sommaren och återupptas från och med vecka 35. Vi återkommer till sökande därefter.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
Hä (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
10014555