Ungdomscoach
2026-03-05
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Arbetslivscentrum utvecklar och stärker enskilda kommuninvånares möjligheter på arbetsmarknaden och ger stöd ut till egenförsörjning. Vår målgrupp är kommuninvånare 16-64 år. Ferietjänster är en del i uppdraget där arbetslivscentrum är knutpunkten för sommarpraktiken som erbjuds kommunens ungdomar mellan 15-17 år.
Arbetslivscentrum söker nu 2st ungdomscoacher som kan handleda och stötta ungdomar i sina ferieuppdrag. Ferietjänsterna som ungdomarna anställs för är varierande och den vi söker ska ha ett stort intresse av att arbeta med ungdomar. Områden som är aktuella för ferietjänster är inom omsorgen, kultur, miljö och inom olika serviceområden.
Då det i tjänsten innebär mycket förflyttningar med bil och minibuss är ett av kraven B körkort och att du har en flexibel inställning till olika uppdrag och att du gillar att dina dagar ser olika ut. Vi söker dig som har pedagogisk erfarenhet som du har med dig in i uppdraget som ungdomscoach.
För de flesta av ungdomarna är feriearbetet den första kontakten med arbetslivet och du kommer att bli en viktig person som stöttar och inspirerar dessa ungdomar. Tillsammans med ungdomarna planerar du dagens arbete och förbereder material som behövs för arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att ta egna initiativ och är ansvarstagande. Vi ser att du har ett stort intresse och gärna erfarenhet av att handleda och inspirera ungdomar.
B-körkort är ett krav då arbetet i stort utgår från bil alt minibuss.
För den som erbjuds anställning krävs, enligt Lag om registerkontroll, utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enhetschef Arbetslivscentrum
Magdalena Osbeckmagdalena.osbeck@morbylanga.se
010-3572 13
Enhetschef Pernilla BoqvistPernilla.boqvist@morbylanga.se
010-35 47 392 Ersättning
