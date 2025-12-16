Unga kommunutvecklare till Gullspångs kommun
Gullspångs kommun Ledningsverksamhet / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Gullspång Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Gullspång
2025-12-16
, Laxå
, Töreboda
, Storfors
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gullspångs kommun Ledningsverksamhet i Gullspång
Är du 16-19 år och vill vara med och göra Gullspångs kommun till en bättre plats för unga? Nu söker vi tre unga kommunutvecklare för timanställning under 2026.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som ung kommunutvecklare får du chansen att göra skillnad. Du blir en del av ett team med andra ungdomar och kommunens personal för att arbeta med utveckling. Ditt uppdrag blir att lyfta fram ungdomars perspektiv till frågor som är aktuella för kommunen. Till exempel:
* Hur kan vi göra kommunen ännu tryggare?
* Hur når kommunen ut till ungdomar på bästa sätt?
* Möjlighet att framföra dina idéer om hur Gullspångs kommun blir en bättre plats för unga!
Anställningen är en timanställning på cirka fem timmar per månad, under ungefär ett år. Vi ses på eftermiddagar och kvällar så det funkar med skola och fritid. Ledigt under lov.
Alla som söker får svar!Kvalifikationer
Vi söker dig som är mellan 16-19 år och som bor i Gullspångs kommun. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, bara en vilja att engagera dig och göra skillnad!
Att vara självständig, driven och intresserad av samhällsfrågor är en fördel, men är också något du får möjlighet att utveckla under din tid som kommunutvecklare.
ÖVRIGT
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295654". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs kommun
(org.nr 212000-1637) Arbetsplats
Gullspångs kommun Ledningsverksamhet Kontakt
Kanslichef
Marion Johansson marion.johansson@gullspang.se 0551-363 36 Jobbnummer
9647188