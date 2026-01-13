Ung man som studerar
2026-01-13
, Bengtsfors
, Färgelanda
, Mellerud
, Tanum
, Göteborg
, Borås
, Ulricehamn
, Lekeberg
Vem är kunden?
Vår kund är en man i 25-årsåldern som studerar heltid på Uppsala Universitet. En del av din tjänst innebär att hjälpa honom på morgonen och följa med till föreläsningar, där du bland annat stöttar med anteckningar och andra moment i hans studierutiner.
Han bor i Vaxholm tillsammans med sin familj och är rullstolsburen. På fritiden tycker han om att träna på gym, ta promenader eller fika med vänner. Då och då går han även gärna på fotbolls- eller hockeymatcher.
Vem är du?
Vi söker dig som likt vår kund gillar att träna, vara aktiv och social i sin vardag. Du som person bör ha en inkännande natur och kan lätt anpassa dig efter det situationen kräver.
Viktigt i tjänsten är att du inte har några problem med att ta dig ut till kunden i Vaxholm på morgonen då vissa pass börjar kl. 06.
Meriterande är om du har:
B körkort och tillgång till bil (detta är dock inget krav).
Inte är allergisk mot katter, då kunden har katt i hemmet.
Vad är det för tjänst?
Just nu letar vi assistenter som kan arbeta på deltid omkring 75% samt extra vid behov och därtill vikarier.
Arbetstider kan vara enligt följande:
Kl. 06:00-18:00 (du hjälper kunden hemma hos honom i Vaxholm kl. 06 och beger er därefter tillsammans mot Uppsala) Så ansöker du
