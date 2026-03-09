Ung kulturutvecklare
2026-03-09
Sektionen Kulturutveckling/Regionens hus
Tycker du att unga ska få bättre möjligheter att säga vad de tycker om saker i samhället, och bli lyssnade på? Det tycker vi också!
Vi söker nu engagerade personer som vill bli en del av vårt team med unga kulturutvecklare. Vi ser gärna att du är i ungefär samma ålder som målgruppen, 18-22 år. Det här är ett perfekt sommarjobb för dig som är kulturintresserad, bor i Jönköpings län och vill att unga ska ha mer att säga till om i samhället.
Rollen som ung kulturutvecklare
Ditt uppdrag kommer vara att ta reda på hur unga vill ha inflytande över kulturlivet, och ta fram förslag till oss på Region Jönköpings län hur vi ska arbeta för att ge unga möjlighet att påverka utvecklingen av kulturen i länet. För att kunna göra detta kommer du att få utbildning i ungdomsinflytande, ledarskap och workshopmetoder av Youth 2030 AB.
Tillsammans med andra unga kulturutvecklare leder du workshops med ungdomar på olika platser runt om i Jönköpings län. I arbetet ingår att samla in ungas tankar och idéer om kultur och att därefter sammanställa och presentera de åsikter som framkommer under workshoparna. För den som är intresserad finns också möjlighet att under hösten 2026 berätta om projektet eller representera det vid möten och konferenser. Du jobbar tillsammans med ett team bestående av fyra unga kulturutvecklare och en projektledare. Tjänsten erbjuds på 70 % under perioden 16 juni-10 juli.
Vad menar vi med kultur?
Det finns olika sätt att definiera kultur. I detta fall menar vi kultur som i musik, litteratur, teater, dans, film, spelkultur, slöjd och annat kreativt skapande.
Din blivande arbetsplats
Du är en del av avdelningen Regional utveckling där vi samordnar och leder arbetet med den regionala utvecklingen på både statligt och regionalt uppdrag. Tjänsten är placerad i sektionen Kulturutveckling som innehåller verksamheter så som hemslöjd, biblioteksutveckling, bild och form gestaltning, samt främjande verksamhet inom konstområdena dans, film, litteratur, barn och unga, bild och form, samtida cirkus, musik och teater.
I uppdraget kommer du att möta och föra dialog med andra unga invånare i vårt län. Vi ser därför gärna att du är i ungefär samma ålder som målgruppen, 18-22 år. Vi söker dig som bor i Jönköpings län och har ett stort kulturintresse. Du utövar själv kultur eller tar aktivt del av kultur på olika sätt.
Du känner dig bekväm med att leda grupper och prata inför andra, eller är nyfiken på att utvecklas inom det och tycker att det känns roligt att lära dig mer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ideellt engagemang, aktivism eller av att anordna arrangemang inom föreningslivet. Erfarenhet av att arbeta med eller stärka unga är också positivt, till exempel genom ideellt ledarskap, elevråd, ungdomsråd eller liknande engagemang.
Som person tar du gärna initiativ och gillar att sätta igång saker, driva dem framåt och se till att de faktiskt blir klara. Du är engagerad, driven och tycker om att samarbeta med andra i ett team. Du är också kreativ och kommer gärna med nya idéer och sätt att lösa saker på. Samtidigt är du bra på att skapa kontakt med människor och trivs i sociala sammanhang där du får samarbeta, bygga relationer och skapa nya nätverk.
Vårt erbjudande till dig
Jobbet innebär en stor möjlighet att vara med och forma och påverka hur Region Jönköpings län framöver kommer att arbeta med ungas inflytande kopplat till kulturfrågor. Du får ett busskort som du kan använda både till och från jobbet och när vi reser till olika platser i länet under arbetsdagen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alva Stahl, kulturutvecklare barn och unga: mejl: alva.stahl@rjl.se
telefon 0722016290.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
