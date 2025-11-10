Undomsbehandlare
Nu söker vi på Ung Hisingen medarbetare till vår grupp med ungdomsbehandlare!
Enheten är organisatoriskt placerad inom avdelningen Barn och unga resurs på Socialförvaltningen Hisingen.
På enheten finns det förutom ungdomsbehandlare; fältsekreterare, kommunalt aktivitetsansvaret samt metodhandledare & enhetschef.
Det gemensamma huvuduppdraget för enheten är att minska negativ utveckling inom kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk hos unga 10-25 år på Hisingen.
Ungdomsbehandlarna arbetar med biståndsbedömda, behandlande insatser och upptagningsområdet är hela Hisingen. Som Ungdomsbehandlare arbetar du för att se helheten kring den unge och arbetar generellt utifrån KBT och MI som förhållningssätt och kan vid behov arbeta utifrån följande manualbaserade metoder såsom tex rePULSE och Kriminalitet som livsstil.
I arbetet ingår att du är aktiv i ungdomars olika sammanhang, arbetar med att stärka den unge och dess nätverk. Du har som ungdomsbehandlare även löpande kontakt med vårdnadshavare.
Du arbetar i samverkan med olika myndigheter och aktörer för att effektivt fånga upp unga som riskerar att hamna i utanförskap, kriminalitet, våldsbejakande extremism och negativ gängbildning. En av målsättningarna är att ungdomarna skall uppleva minskat utanförskap och motiveras till att förändra riskbeteendet.
Som medarbetare förväntas du delta i verksamhetsmöten och förekommande utvecklingsarbete och utbildningar. I det dagliga arbetet ingår uppföljning, rapportering och dokumentation.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en högskoleexamen minst tre år inom socialt arbete.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med målgruppen unga och att du har kunskap kring att arbeta med vårdnadshavare och behandlingsarbete. Det är också meriterande om du har kunskap kring uppväxtvillkor i socioekonomiskt utsatta områden.
I rollen som ungdomsbehandlare behöver du vara nyfiken/utforskande och salutogen i ditt förhållningssätt, flexibel, ansvarstagande och tillgänglig med fokus på den unge och deras behov. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och ungdomens bästa i fokus. Du har såväl god förmåga att lyssna och få en arbetsallians med de unga och dess nätverket, som god förmåga att samarbeta med interna och externa samverkanspartners och dina kollegor. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du har god kunskap i att dokumentera och besitter god förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter och disponera din arbetstid.
Då arbetet utgår ifrån ungdomarnas förutsättningar så kan viss arbetstid vara förlagd till kvällar, således är det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer. B-körkort och körvana är önskvärt.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
