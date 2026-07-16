Undervisningstekniker textila laboratoriet
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Id: 2405
Undervisningstekniker textila laboratoriet
Diarienummer: PA 2026/146
Undervisningstekniker textila laboratoriet
Textilhögskolan är ett centrum för textil- och modesektorns kompetensförsörjning genom utbildning på grund och avancerad nivå samt doktorandnivå inom såväl konstnärlig mode- och textildesign som inom teknik, ekonomi och management, samt genom forskningsverksamhet och nära samarbete med branschen. Textilhögskolans har en omfattande forskning inom textil materialteknik, polymera textila fibrer, textilarmeringar för kompositer, smarta textilier, textilt management samt inom det textila designområdet.
På Textilhögskolan kombineras teori och kreativitet med praktiskt arbete i våra labb. Till det konfektionstekniska labbet söker vi en undervisningstekniker med fokus på konfektionsteknik, industriell sömnad och prototypframtagning. Labbet används i utbildning, forskning och samverkan och har en bred maskinpark för sömnad och annan sammanfogning av bland annat stickade och vävda material,
skinn och funktionsmaterial. I arbetsuppgifterna ingår:
Välkommen till oss på Textila laboratoriet.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår:
Undervisning i praktiska moment i kurser på grundnivå och avancerad nivå.
Stödja studenter, lärare och forskare i laboratoriearbete inom mönsterkonstruktion, tillskärning, sömnad, sammanfogning, passform och produktutveckling.
Hantera, ställa in och sköta industriella symaskiner och specialutrustning samt utföra grundläggande felsökning.
Bidra till utveckling av arbetet så som processer i laboratoriet.
Bidra till utveckling av laborativa undervisningsmoment och undervisningsmaterial.
Säkerställa att arbetet i laboratoriet har uppdaterade rutiner i enlighet med gällande hälso-, säkerhets- och miljöföreskrifter.
Medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området genom att exempelvis utveckla nya strukturer, använda nya material och producera lämpliga produkter.
Ansvara för inventering av material och beställningar av dessa inom laboratoriets verksamhet.
Samarbeta med kollegor, laboratorieansvarig, forskare och externa parter för utvecklingen av laboratoriet.Kvalifikationer
För arbetsuppgifterna krävs:
Avslutad gymnasial yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning eller annan motsvarande avslutad utbildning inom
konfektionsteknik, skrädderi, sömnad eller mönsterkonstruktion.
Flerårig dokumenterad erfarenhet av industriell sömnad och prov- eller prototyptillverkning.
Goda praktiska kunskaper i mönsterkonstruktion, tillskärning, passform och konfektionsteknisk produktion.
Erfarenhet av industriella symaskiner, maskininställning, daglig skötsel och grundläggande felsökning.
Pedagogisk och serviceinriktad förmåga att instruera användare med olika förkunskaper.
God organisations- och prioriteringsförmåga, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska samt förmåga att kommunicera på engelska i arbetet.
Meriterande:
Gesällbrev inom skrädderi eller motsvarande dokumenterad yrkesskicklighet.
Erfarenhet av digital mönsterkonstruktion, gradering, läggbild eller produktionsunderlag.
Erfarenhet av passforms- och kvalitetsarbete samt produktutveckling inom konfektion.
Erfarenhet av mentorskap, arbetsledning eller praktisk handledning.
Erfarenhet av avancerad sammanfogning, funktions- eller skyddsplagg eller nya textila material.
Din anställning
Anställningsform: Vikariat som längst t.o.m. 2026-12-31.
Omfattning: 60%
Tillträde: 1 september 2026
Placeringsort: Borås
Diarienummer: PA2026/146
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 2026-07-23.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du måste bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och
stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
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Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer:
Nawar Kadi, rekryterande chef.
Fackliga frågor besvaras av: Saco-S: Sunil Kumar, 033-435 40 00. OFR/S: nås via e-post: stvidhb@hb.se
. Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Borås
(org.nr 202100-3138)
Allégatan 1 (visa karta
)
501 90 BORÅS Kontakt
rekryterande chef.
Nawar Kadi nawar.kadi@hb.se 033435 5914 Jobbnummer
10004583