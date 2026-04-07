Undertaksmontör sökes till Kristianstad
2026-04-07
Om jobbet
Vi på XLNT Akustik söker nu ytterligare en undertaksmontör till vår Sydöstavdelning.
Idag består avdelningen av 3 montörer och vi vill nu stärka teamet med en till kollega i Kristianstadstrakten. Arbetet utgår därifrån men arbetsplatsen varierar beroende på var våra projekt finns i regionen.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som undertaksmontör hos oss arbetar du främst med montage av akustikundertak i olika typer av projekt. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsen.
Projekten varierar i storlek och omfattning, vilket gör arbetet omväxlande.
Vem vi söker
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av att arbeta med undertak.
Vi ser gärna att du
• är noggrann och har yrkesstolthet
• kan arbeta självständigt men trivs i team
• tar ansvar för kvalitet, tider och säkerhet
• har B-körkort
Vi erbjuder
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team med nära kontakt till resten av bolaget. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och en arbetsplats där man hjälps åt.
Om XLNT Akustik
XLNT Akustik är en växande koncern specialiserad på akustiklösningar, med fokus på undertak och väggabsorbenter.
Bolaget grundades 2024 men de som står bakom XLNT Akustik har lång erfarenhet från undertak och byggbranschen och en tydlig ambition att kombinera hög kvalitet med ett schysst och långsiktigt arbetssätt.
Framåt satsar vi på att växa kontrollerat, bygga starka lokala team och vara ett självklart val för både kunder och medarbetare.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: alexander.lycke@xlntakustik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kristianstad". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Xlnt Akustik Sydöst AB
291 31 KRISTIANSTAD
För detta jobb krävs körkort.
