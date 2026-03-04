Undersköterskor till Thoraxavdelning i Lund
Thoraxavdelning har en unik kombination av hjärtkirurgiska patienter. Vi vårdar patienter som genomgår kranskärls-, hjärtklaffs- och aortaaneurysmkirurgi. Vi har även Nationell högspecialiserad vård för hjärt-och lungtransplantationer samt vuxna patienter med medfödda hjärtfel. Vår paradgren är personcentrerad vård och excellent omvårdnad. Detta ger dig som medarbetare utveckling i form av bred kompetens med en helhetsbild av hjärtsjukvården som bedrivs på enheten. Avdelningen har 21 vårdplatser. Merparten av patienterna har en kortare vårdtid, cirka sex till åtta dygn. För resterande, exempelvis transplanterade, är vårdtiderna längre, cirka fyra till åtta veckor.
Att vara patient med avancerad hjärtsjukdom ställer krav på en personcentrerad vård vilket vi strävar efter att leverera varje dag. Detta innebär att vi har omvårdnadsansvariga undersköterskor som följer samma patienter i kontinuitet. Patienter med mer komplicerade vårdförlopp tas upp på omvårdnadsronder två gånger i veckan, där deltar olika professioner och yrkeskategorier för att tillsammans med patienterna möjliggöra excellent omvårdnad. Vi förstärker även konceptet trygga team vilket innebär en kontinuitet i schemat där samarbetet mellan kollegor stärks. På avdelningen har vi specialistsjuksköterskor som har fördjupat omvårdnadsansvar med primär uppgift att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov tillsammans med ordinarie vårdteam. Dessa är ett viktigt kunskapsstöd i det dagliga arbetet.
Här finns ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter, sekreterare, servicepersonal samt läkare för att kunna möta patienternas komplexa vårdbehov på bästa sätt. Vi värdesätter och möjliggör utbildning av olika slag såväl akademisk utbildning som intern utbildning.
Publicering sdatum2026-03-04
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med pre- och postoperativ omvårdnad av patienter som genomgår hjärtkirurgi. Med teamet arbetar du nära patienten utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och tillgodoser den basala omvårdnaden av den hjärtkirurgiska patienten med exempelvis nutrition, sårvård och rehabilitering. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att du tillsammans med patienten och med stöd från teamet anpassar omvårdnaden utifrån varje patients bakgrund, förutsättningar och resurser med önskemål att främja hälsan.
Som nyanställd får du ett anpassat introduktionsprogram som innefattar sex veckors bredvidgång, teori och hospitering på närliggande avdelningar. Du får en mjukstart in i verksamheten genom att successivt under din introduktion ta ett ökat ansvar för teamet. När du kommit in i arbetet ansvarar du tillsammans med sjuksköterska, läkare och behandlingsansvarig fysioterapeut för omvårdnaden av fem till åtta patienter.Kvalifikationer
Genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat, där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra patienter vård av högsta kvalitet. Du har en hög handlingsberedskap och förmåga att anpassa din planering efter verksamhetens behov. Vi ser gärna att du är nyfiken och öppensinnad och att du har mod att vara delaktig i förändringar och utveckling. En god självkännedom och ett stort intresse för hjärtkirurgi är viktiga tillgångar för rollen. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt medarbetarskap där din yrkeskompetens, samarbetsförmåga, bemötande, följsamhet till värdegrund och inställning till arbetet är viktigt.
Dom formella kraven för tjänsten är att du är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenheter från arbete som undersköterska på sjukhus, gärna inom akutsjukvård är meriterande för tjänsten.
Då vi är måna om att hitta rätt person lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
