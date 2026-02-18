Undersköterskor till särskilt boende
2026-02-18
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför fler undersköterskor som kan var en del i vårt team på Älvbacken. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som undersköterska hos oss utför du vård- och omsorgsarbete på ett särskilt boende för äldre. I arbetet ingår även en del administrativa arbetsuppgifter, till exempel dokumentation. Du kommer bland annat arbeta med personlig omvårdnad, egenvård, serviceinsatser, sociala aktiviteter och enklare träning. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Vi jobbar med kontaktperson/omsorgskontakt som innebär att du kan komma att få ett speciellt ansvar för några boende där du bland annat ansvarar för att upprätta och uppdatera genomförandeplan i samråd med de boende. Du kommer att ha ansvar för informationsöverföring mellan boende, arbetsgruppen, legitimerad personal och anhöriga. Du kommer också att samarbeta med legitimerad personal.
Du kommer bli placerad på en av Älvbackens avdelningar, men kommer ibland behöva stötta upp även på annan avdelning utifrån behov. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Du lägger upp förslag till schema enligt gällande avtal om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller som är under en pågående utbildning till undersköterska och kan kombinera arbete med studier. Annan omvårdnadsutbildning eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig kan vara meriterande. Det är positivt om du har erfarenhet av liknande arbete.
För det här jobbet krävs att du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt datavana, så att du kan kommunicera med de boende och utföra journalanteckningar. Eftersom ditt uppdrag handlar om att ge service är det viktigt att du är empatisk och kan lyssna in samt bemöta människor på ett bra sätt. Du behöver kunna samarbeta väl med andra men också klara av att arbeta självgående och ta ansvar. Du behöver även kunna ställa om i arbetet när förutsättningarna förändras.
Det är viktigt att du har ett respektfullt bemötande till andra människor. Vi jobbar med den boende i fokus och ställer stora krav på att du tar ansvar och jobbar för individens bästa.
DIN NYA ARBETSPLATS
Älvbacken är Vindelns kommuns särskilt boende för äldre. Vi har ca 60 st lägenheter fördelade på sex avdelningar. På varje avdelning är det 10 lägenheter, bortsett från en avdelning som har 11 lägenheter. Vi bedriver även växelvård samt har en ytterligare avdelning som är avsedd för rehabilitering eller boendeutredning.
Just nu söker vi dig som vill jobba på våra avdelningar i ett teamarbete tillsammans med legitimerad personal, där vårt gemensamma fokus är på den enskilde. Vårt mål är att leverera en god och säker omvårdnad. För oss är det extra viktigt att ha ett hälsofrämjande förhållningssätt vid omsorgsarbetet, för att bevara och stödja våra boende till att vara självständiga så långt som de vill och kan. Vill du vara en del av vårt team och vårt arbete framåt för att skapa dessa förutsättningar - ansök då redan idag.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 85% eller enligt önskemål om lägre tjänstgöring
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval: Urval och tillsättning sker löpande
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun
