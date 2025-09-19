Undersköterskor till Röntgenkliniken Linköping
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-09-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Var med och bidra till framtidens hälso- och sjukvård!
Medicinsk diagnostik är en central del av modern hälso- och sjukvård.
Vår förmåga att utföra rätt undersökning, i rätt tid med rätt svar är avgörande för god vård.
Vårt erbjudande
Röntgenkliniken i Linköping är en högspecialiserad klinik med hög utvecklingstakt. Vi bedriver, utöver den kliniska verksamheten, både utveckling och forskning tillsammans med forskningsenheten Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). Kliniken genomför årligen cirka 180 000 stycken undersökningar inom följande modaliteter: CT, MR, PET/CT, Ultraljud, angio/intervention samt konventionell röntgen. En stor del av verksamheten är akut och vår akutröntgenverksamhet ligger i direkt anslutning till akutmottagningen.
Läs om hur det är att arbeta på röntgenklinikerna i Region Östergötland här och mer om dina förmåner här. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på röntgenkliniken vid universitetssjukhuset i Linköping erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete. Du arbetar i tvärprofessionella team med patienten i fokus och samverkar återkommande med kollegor och remitterande enheter, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga. Kliniken är en 24-sjuverksamhet vilket innebär att arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid, nätter och helger där du som medarbetare har chans att påverka ditt eget schema genom att önska arbetspass inför varje schemaperiod.
Vi erbjuder dig en gedigen introduktion där du får lära känna kliniken och uppnå jourkompetens. På sikt finns möjlighet att specialisera dig inom något område, utifrån intresse och fallenhet.
Arbetsgrupp
Kliniken har cirka 230 medarbetare innefattandes radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer, där du som undersköterska har en central roll vid varje undersökning och patientmöte. Röntgenkliniken Linköping leds av verksamhetschefen och i klinikens ledningsgrupp ingår fem enhetschefer, fyra läkarchefer, verksamhetens forskningskoordinator och en professor inom radiologi.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med intresse av att vara med och utveckla verksamheten. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, kollegor och remittenter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Önskvärt är ett par års arbetslivserfarenhet, meriterande om du har erfarenhet av 24-sjuverksamhet.
Som person besitter du god kommunikativ förmåga och motiveras av ett gott lagarbete. Du är flexibel, lösningsorienterad och serviceinriktad. Du sätter patienten i första hand, agerar och tar beslut med gott omdöme och kvalitetsmedvetenhet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Röntgenkliniken Linköping Kontakt
Enhetschef Evelina Sundling evelina.sundling@regionostergotland.se 010-1039246 Jobbnummer
9516341